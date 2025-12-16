ילדה בת 13 מסין זכתה לשבחים רבים לאחר שניסתה להציל ילד בן ארבע שנפל לאגם קפוא במחוז טונגשין, שבאזור האוטונומי נינגשיה שבצפון־מערב המדינה.

המקרה התרחש ב־6 בדצמבר בפארק מקומי, כאשר הילד שיחק על שכבת הקרח, החליק דרך חור ונפל למים הקפואים.

אימו של הילד עמדה על שפת האגם באימה והמתינה לכוחות ההצלה. באותו זמן ניגשה אליה נערה צעירה והציעה לנסות לעזור, בטענה שהיא קלת משקל ולכן תוכל להתקרב אליו מבלי לשבור את הקרח. עוברי אורח מסרו לה צינור שישמש כתמיכה, והיא החלה לזחול בזהירות על הקרח לעבר הילד.

במהלך הניסיון להגיע אליו נשבר חלק מהקרח, וגם הנערה נפלה למים הקפואים. זמן קצר לאחר מכן הגיעו למקום לוחמי האש, שחילצו במהירות הן את הילד והן את הנערה.

הטמפרטורה באותה עת עמדה על מינוס חמש מעלות צלזיוס, והנערה כוסתה בשמיכה כדי להגן עליה מהקור.

לאחר החילוץ עזבה הנערה את המקום בשקט, מבלי למסור את שמה או פרטים אישיים. תמונה שלה שצולמה על ידי עובר אורח הופצה ברשתות החברתיות בסין והפכה לוויראלית, כאשר גולשים רבים כינו אותה “גיבורה קטנה” וניסו לאתר את זהותה. גם הוריו של הילד ביקשו למצוא אותה כדי להודות לה על האומץ שגילתה.

בהמשך התברר כי מדובר בלי ג’יאטינג, תלמידה בבית הספר התיכון מספר 2 במחוז טונגשין. אביה סיפר שכאשר חזרה הביתה באותו יום בגדיה היו ספוגים במים והיא ישבה ליד התנור כדי להתחמם. כששאל אותה לפשר הדבר, השיבה בפשטות שנרטבה מממטרה.