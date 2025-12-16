כיכר השבת
"גיבורה קטנה"

אומץ לב: ילדה ניסתה להציל ילד שטבע באגם קפוא | זו הדרמה שקרתה לאחר מכן

ילדה בת 13 מסין זכתה לשבחים לאחר שניסתה להציל ילד בן ארבע שנפל לאגם קפוא | במהלך הניסיון להגיע אליו נשבר חלק מהקרח, וגם הנערה נפלה למים הקפואים | זמן קצר לאחר מכן הגיעו למקום לוחמי האש, שחילצו במהירות הן את הילד והן את הילדה (בעולם)

אילוסטרציה (צילום: Shutterstock)

ילדה בת 13 מסין זכתה לשבחים רבים לאחר שניסתה להציל ילד בן ארבע שנפל לאגם קפוא במחוז טונגשין, שבאזור האוטונומי נינגשיה שבצפון־מערב המדינה.

המקרה התרחש ב־6 בדצמבר בפארק מקומי, כאשר הילד שיחק על שכבת הקרח, החליק דרך חור ונפל למים הקפואים.

אימו של הילד עמדה על שפת האגם באימה והמתינה לכוחות ההצלה. באותו זמן ניגשה אליה נערה צעירה והציעה לנסות לעזור, בטענה שהיא קלת משקל ולכן תוכל להתקרב אליו מבלי לשבור את הקרח. עוברי אורח מסרו לה צינור שישמש כתמיכה, והיא החלה לזחול בזהירות על הקרח לעבר הילד.

במהלך הניסיון להגיע אליו נשבר חלק מהקרח, וגם הנערה נפלה למים הקפואים. זמן קצר לאחר מכן הגיעו למקום לוחמי האש, שחילצו במהירות הן את הילד והן את הנערה.

הטמפרטורה באותה עת עמדה על מינוס חמש מעלות צלזיוס, והנערה כוסתה בשמיכה כדי להגן עליה מהקור.

לאחר החילוץ עזבה הנערה את המקום בשקט, מבלי למסור את שמה או פרטים אישיים. תמונה שלה שצולמה על ידי עובר אורח הופצה ברשתות החברתיות בסין והפכה לוויראלית, כאשר גולשים רבים כינו אותה “גיבורה קטנה” וניסו לאתר את זהותה. גם הוריו של הילד ביקשו למצוא אותה כדי להודות לה על האומץ שגילתה.

בהמשך התברר כי מדובר בלי ג’יאטינג, תלמידה בבית הספר התיכון מספר 2 במחוז טונגשין. אביה סיפר שכאשר חזרה הביתה באותו יום בגדיה היו ספוגים במים והיא ישבה ליד התנור כדי להתחמם. כששאל אותה לפשר הדבר, השיבה בפשטות שנרטבה מממטרה.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר