דרמה בארה"ב: מדען גרעין פרו ישראלי נורה למוות בביתו

הפרופסור הפרו ישראלי נונו לוריירו, בן 47, מרצה פורטוגלי להנדסה גרעינית ופיזיקה באוניברסיטת MIT ומנהל מרכז מדעי הפלזמה והיתוך, נורה למוות בביתו אמש במסצ'וסטס בבוסטון. הוא נורה כמה פעמים בביתו והובהל לבית החולים, שם נקבע מותו. כך מסרה המשטרה. המשטרה לא מסרה פרטים נוספים על נסיבות האירוע.

לפי משטרת ברוקלין ומשרד התובע המחוזי של מחוז נורפוק, השוטרים הגיעו לדירה ברחוב גיבס בסביבות השעה 20:30 בערב, לאחר דיווחים על ירי. לוריירו, יליד פורטוגל, נמצא עם פצעי ירי מרובים ונלקח לבית החולים, אך כאמור, מת מפצעיו. עד כה לא נעצר איש, והחקירה מוגדרת כ"חקירת רצח פעילה ומתמשכת".

ב-MIT נפרדו: "תנחומינו העמוקים למשפחתו, לסטודנטים, לעמיתים ולכל מי שמתאבל. אנו פועלים לספק תמיכה לקהילה שלנו", נמסר מדובר האוניברסיטה. גם שגריר ארצות הברית בפורטוגל הביע תנחומים, והדגיש את תרומתו המדעית של לוריירו. הקהילה האקדמית בהלם מהאירוע הטרגי, והחקירה נמשכת".