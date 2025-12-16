סערה אלימה בברזיל: “פסל החירות” הענק קרס לעיני המצלמות | צפו

אמש (שני) קרס פסל החירות בעיר גואיבה שבמדינת ריו גראנדה דו סול, בדרום ברזיל, לאחר שנחשף לרוחות עזות במהלך סופה חריגה. הפסל, המתנשא לגובה של כ־24 מטרים והוצב על בסיס בגובה 11 מטרים, התנודד במשך שניות ארוכות לפני שהתמוטט אל תוך מגרש החניה הסמוך.

הקריסה התרחשה בעיצומה של מערכת מזג אוויר קיצונית, שבמהלכה נמדדו רוחות במהירות של 80–90 קמ"ש, ובאזורים מסוימים אף למעלה מ־90 קמ"ש. מומחים מטאורולוגיים הסבירו כי הסופה נגרמה כתוצאה ממפגש בין גל חום קיצוני לחזית קרה פתאומית – שילוב שיצר תנאים אלימים ובלתי יציבים.

למרות שהמבנה תוכנן בהתאם לתקנים הנדסיים ואושר על ידי הרשויות, הסערה חשפה פגיעויות מבניות חמורות. למרבה המזל, הפסל קרס אל מגרש חניה שהיה כמעט ריק, ולא דווח על נפגעים. עדי ראייה סיפרו כי עובדים ואזרחים שהיו באזור פעלו במהירות והרחיקו כלי רכב, מה שצמצם את היקף הנזק.

ראש עיריית גואיבה, מרסלו מרנאטה, אישר את האירוע ברשתות החברתיות וציין כי הנהלת Havan פעלה מיידית לבידוד הזירה בהתאם לפרוטוקולי הבטיחות. חברת Havan, המוכרת בהצבת העתקים של פסל החירות מחוץ לעשרות מסניפיה ברחבי ברזיל, הודיעה על פתיחת חקירה פנימית לבדיקת נסיבות הקריסה.

לדברי החברה, מהנדסים בוחנים כעת רפליקות דומות ברחבי המדינה במטרה לוודא את יציבותן ובטיחותן. זה אינו המקרה הראשון: בשנת 2021 קרסה רפליקה נוספת של פסל החירות של Havan במהלך סופת ציקלון – גם אז ללא נפגעים.