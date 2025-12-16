שלושה ימים לאחר הטבח המזעזע והמחריד בסידני שבאוסטרליה במהלך מסיבת חנוכה שאורגנה על ידי בית חב"ד המקומי, ובמהלכה השתתפו כ-2,000 חוגגים, עד שהגיעו מרצחים השפלים, הערב (שלישי) עדויות חדשות שפורסמו חושפים את רגעיו האחרונים של הרב אלי שלאנגר הי"ד - עד שנרצח בידי בני העוולה.

על פי הדיווחים באוסטרליה, ברגעיו האחרונים, הרב אלי שלנגר הרים את ידיו, התקדם לעבר המחבל בעת שהלה טען מחדש את נשקו, והתחנן בפניו שיפסיק לירות. הוא נרצח דקות ספורות לאחר מכן.

במקביל, אשתו של הרב שלאנגר, חיה, נורתה בגב. תינוקם בן החודשיים, שימשי, עדיין מאושפז עם פצעי רסיסים. בתמונה בראש הכתבה, נראה הרב אלי בברית לבנו שנערכה רק לפני מספר שבועות.

הרב שלאנגר, פעל במשך שנים רבות בשליחות במקום. מכריו מספרים ל'כיכר השבת': "הוא היה ראש וראשון לכל דבר שבקדושה מתוך מסירות נפש של ממש. זהו אובדן גדול ובלתי נתפס".

יצוין, כי לפני מספר שבועות, הרב אלי הי"ד, קיים ערב זיכרון מיוחד עבור השלוחים שנרצחו במומביי שבהודו, הרב גבריאל ורבקי הולצברג הי"ד וכן לשליח הרב צבי קוגן, שנרצח לא מכבר באיחוד האמירויות.

חמיו של הרב אלי הי"ד - הרב יורם אולמן, ספד לו ואמר: "כולם פה בסידני הכירו - וממש אהבו אותו. הוא מצא חן בעיני כל אחד ואחד. הוא היה אדם שהיה לו אכפת מכל אחד בקהילה, אני לא מבין מאיפה הייתה לו כזאת אנרגיה. היה לו קשר עם כולם".

"אצלי", הוסיף הרב: "זו אבידה פרטית של האדם בין הכי קרובים שיש לי, מרגיש שבקהילה שלי אני צריך לדבר עם כולם, לכל מי שהייתה אבידה כבדה".