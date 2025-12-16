כיכר השבת
קשה לקריאה

תיאור מצמרר: כך נראו רגעיו האחרונים של שליח חב"ד באוסטרליה עד שנרצח

ימים לאחר הטבח המזעזע באוסטרליה, הערב פורסמו עדויות חדשות שחושפות את רגעיו האחרונים של הרב אלי שלאנגר הי"ד - עד שנרצח | ברגעיו האחרונים, הרב שלנגר הרים את ידיו, התקדם לעבר המחבל בעת שהלה טען מחדש את נשקו, והתחנן בפניו שיפסיק לירות - הוא נרצח דקות ספורות לאחר מכן |אשתו של הרב שלאנגר, חיה, נורתה בגב | תינוקם בן החודשיים, עדיין מאושפז עם פצעי רסיסים (בעולם)

הרב אלי שלאנגר הי"ד (צילום: רשתות חברתיות, לפי סעיף 27א)

שלושה ימים לאחר הטבח המזעזע והמחריד בסידני שבאוסטרליה במהלך מסיבת חנוכה שאורגנה על ידי בית חב"ד המקומי, ובמהלכה השתתפו כ-2,000 חוגגים, עד שהגיעו מרצחים השפלים, הערב (שלישי) עדויות חדשות שפורסמו חושפים את רגעיו האחרונים של הרב אלי שלאנגר הי"ד - עד שנרצח בידי בני העוולה.

על פי הדיווחים באוסטרליה, ברגעיו האחרונים, הרב אלי שלנגר הרים את ידיו, התקדם לעבר המחבל בעת שהלה טען מחדש את נשקו, והתחנן בפניו שיפסיק לירות. הוא נרצח דקות ספורות לאחר מכן.

במקביל, אשתו של הרב שלאנגר, חיה, נורתה בגב. תינוקם בן החודשיים, שימשי, עדיין מאושפז עם פצעי רסיסים. בתמונה בראש הכתבה, נראה הרב אלי בברית לבנו שנערכה רק לפני מספר שבועות.

הרב שלאנגר, פעל במשך שנים רבות בשליחות במקום. מכריו מספרים ל'כיכר השבת': "הוא היה ראש וראשון לכל דבר שבקדושה מתוך מסירות נפש של ממש. זהו אובדן גדול ובלתי נתפס".

יצוין, כי לפני מספר שבועות, הרב אלי הי"ד, קיים ערב זיכרון מיוחד עבור השלוחים שנרצחו במומביי שבהודו, הרב גבריאל ורבקי הולצברג הי"ד וכן לשליח הרב צבי קוגן, שנרצח לא מכבר באיחוד האמירויות.

חמיו של הרב אלי הי"ד - הרב יורם אולמן, ספד לו ואמר: "כולם פה בסידני הכירו - וממש אהבו אותו. הוא מצא חן בעיני כל אחד ואחד. הוא היה אדם שהיה לו אכפת מכל אחד בקהילה, אני לא מבין מאיפה הייתה לו כזאת אנרגיה. היה לו קשר עם כולם".

"אצלי", הוסיף הרב: "זו אבידה פרטית של האדם בין הכי קרובים שיש לי, מרגיש שבקהילה שלי אני צריך לדבר עם כולם, לכל מי שהייתה אבידה כבדה".

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר