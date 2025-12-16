שירות הביטחון של אוקראינה (SBU) הודיע אתמול על הישג היסטורי בלוחמה התת-ימית: כטב"מים תת-ימיים מסוג "Sub Sea Baby" פגעו בצוללת רוסית מסוג Varshavyanka (הידועה כ-Improved Kilo בנאט"ו) בעודה עגונה בנמל נובורוסייסק שבדרום רוסיה.

על פי הודעת ה-SBU, הפיצוץ גרם נזק קריטי לצוללת, שהוצאה מכלל שימוש. הצוללת היוותה איום אסטרטגי, כיוון שנשאה ארבע משגרות של טילי שיוט מסוג קליבר – נשק מרכזי בו משתמשת רוסיה לתקיפת ערי ותשתיות אוקראינה. התקיפה, שבוצעה בשיתוף חיל הים האוקראיני, תועדה בסרטון שפרסם ה-SBU והראה את רגע הפיצוץ הגדול סמוך לגוף הצוללת. נסוגו לנובורוסייסק – ועדיין נפגעו הצוללת הועברה לנובורוסייסק לאחר שרוסיה נאלצה להבריח את רוב צי הים השחור שלה מסבסטופול שבחצי האי קרים הכבוש, בעקבות סדרת תקיפות אוקראיניות מוצלחות. המשמעות הטקטית של התקיפה דרמטית: זוהי הפעם הראשונה בהיסטוריה שכטב"ם תת-ימי לא מאויש משמיד צוללת מאוישת בקרב, מה שמסמן שינוי כללי משחק בלוחמה הא-סימטרית בים השחור.

צוללת רוסית חמושה ( צילום: בינה מלאכותית )

המחיר הכבד של הכישלון הרוסי

משרד ההגנה הרוסי מכחיש בתוקף כי נגרם נזק כלשהו, ודובר הצי הרוסי אף מסר כי "ניסיון החבלה של האויב באמצעות כלי תת-ימי לא מאויש לא השיג את מטרותיו". עם זאת, אוקראינה טוענת כי רוסיה איבדה כעת אחת מארבע הצוללות שנותרו לה בנובורוסייסק (שלוש מהן נושאות קליבר).

התקיפה מחדדת את ההתקדמות הטכנולוגית האוקראינית בתחום הכטב"מים הימיים. לפי הערכות שפורסמו, עלות צוללת כזו נאמדת בלא פחות מ-400 מיליון דולר.

מבחינה אסטרטגית, הפגיעה בצוללת קליבר-נושאת מחלישה משמעותית את יכולת רוסיה לתקוף מטרות עמוק באוקראינה, ומוכיחה כי אף נמל רוסי בים השחור אינו בטוח עוד.