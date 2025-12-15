כיכר השבת
נקמה מגישים קרה

לא רואים בעיניים: רוסיה גוזרת מאסר על בכירים בהאג בעקבות צו המעצר לפוטין

בית משפט במוסקבה גזר מאסר של עד 15 שנה בהיעדרם על תשעה בכירי בית הדין הפלילי הבינלאומי בהאג, בהם התובע שונא ישראל כרים חאן, בתגובה ישירה לצווי מעצר שהוצאו נגד נשיא רוסיה ולדימיר פוטין בגין גירוש ילדים אוקראינים (חדשות בעולם)

1תגובות
נשיא רוסיה פוטין (צילום: שאטרסטוק)

בית משפט במוסקבה גזר מאסר של עד 15 שנה בהיעדרם על תשעה בכירי בית הדין הפלילי הבינלאומי בהאג, במהלך שמסלים באופן דרמטי את העימות המתוח סביב צו המעצר שהוצא במרץ 2023 נגד נשיא רוסיה ולדימיר פוטין.

התגובה המשפטית של רוסיה באה כתגובה ישירה לצווי המעצר שהוציא ה-ICC נגד פוטין ומריה לבובה-בלובה, בגין החשד לפשע מלחמה של גירוש בלתי חוקי של ילדים אוקראינים משטחים כבושים.

בין הנידונים: התובע הראשי של בית הדין בהאג, כרים חאן, שקיבל את העונש המקסימלי של 15 שנות מאסר. חאן ושמונה שופטים נוספים, ביניהם נשיאת ה-ICC הנוכחית טומוקו אקאנה, נמצאו אשמים ב"העמדה לדין ביודעין של אנשים חפים מפשע", "כליאה בלתי חוקית" ו"הכנת מתקפה על אנשים תחת הגנה בינלאומית במטרה לעורר מלחמה או להחמיר את היחסים הבינלאומיים".

כזכור, חאן גם פנה לבית הדין כדי לקבל צווי מעצר נגד בכירים ישראלים כולל ראש ממשלת ישראל בנימין נתניהו ושר הביטחון לשעבר יואב גלנט בחשד לפשעים נגד האנושות ופשעי מלחמה

רוסיה השלימה את החקירה בנובמבר והציבה את תשעת הבכירים ברשימת מבוקשים בינלאומית, תוך שהיא דוחה את סמכות השיפוט של ה-ICC ומציינת כי מעולם לא אשררה את אמנת רומא.

קארים חאן (צילום: shutterstock)

המהלכים במוסקבה מוסיפים לחץ עצום על בכירי בית הדין, אשר כבר מתמודדים עם קשיים חמורים עקב סנקציות שהטילה ארה"ב בעבר. סנקציות אלו גרמו להקפאת חשבונות הבנק של חאן, ביטול כתובת הדוא"ל שלו ב-ICC וניתוק שירותי אשראי, מה ששיבש את חיי היומיום של השופטים. הנשיאה אקאנה התייחסה לאיומים הכפולים, וקבעה כי האמצעים הכפויים הללו מכוונים בבירור "לערער את קיומו ואת המוניטין של בית הדין".

ובתוך כך, דווקא כאשר נראה כי משא ומתן לשלום בין אוקראינה לרוסיה מתגבר ומחזור טיוטה מודלפת שכלל שפה המציעה "חנינה מלאה לכל הצדדים המעורבים בסכסוך", בכירים ב-ICC אישרו כי צווי המעצר נגד פוטין יישארו בתוקף, ללא קשר לכל הסכם שלום שיכלול הוראות חנינה.

בכירים בבית הדין הבהירו כי רק החלטה של מועצת הביטחון של האו"ם תחת סמכות פרק VII יכולה להשעות את הצווים. במילים אחרות: הקרב על הצדק הבינלאומי ממשיך להצטבר, על אף הסיכונים האישיים הולכים וגדלים לבכירים העוסקים במלאכה.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

1
ישתבח שמו לעד
בשט

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר