נשיא רוסיה פוטין ( צילום: שאטרסטוק )

בית משפט במוסקבה גזר מאסר של עד 15 שנה בהיעדרם על תשעה בכירי בית הדין הפלילי הבינלאומי בהאג, במהלך שמסלים באופן דרמטי את העימות המתוח סביב צו המעצר שהוצא במרץ 2023 נגד נשיא רוסיה ולדימיר פוטין.

התגובה המשפטית של רוסיה באה כתגובה ישירה לצווי המעצר שהוציא ה-ICC נגד פוטין ומריה לבובה-בלובה, בגין החשד לפשע מלחמה של גירוש בלתי חוקי של ילדים אוקראינים משטחים כבושים. בין הנידונים: התובע הראשי של בית הדין בהאג, כרים חאן, שקיבל את העונש המקסימלי של 15 שנות מאסר. חאן ושמונה שופטים נוספים, ביניהם נשיאת ה-ICC הנוכחית טומוקו אקאנה, נמצאו אשמים ב"העמדה לדין ביודעין של אנשים חפים מפשע", "כליאה בלתי חוקית" ו"הכנת מתקפה על אנשים תחת הגנה בינלאומית במטרה לעורר מלחמה או להחמיר את היחסים הבינלאומיים". כזכור, חאן גם פנה לבית הדין כדי לקבל צווי מעצר נגד בכירים ישראלים כולל ראש ממשלת ישראל בנימין נתניהו ושר הביטחון לשעבר יואב גלנט בחשד לפשעים נגד האנושות ופשעי מלחמה רוסיה השלימה את החקירה בנובמבר והציבה את תשעת הבכירים ברשימת מבוקשים בינלאומית, תוך שהיא דוחה את סמכות השיפוט של ה-ICC ומציינת כי מעולם לא אשררה את אמנת רומא.

קארים חאן ( צילום: shutterstock )

המהלכים במוסקבה מוסיפים לחץ עצום על בכירי בית הדין, אשר כבר מתמודדים עם קשיים חמורים עקב סנקציות שהטילה ארה"ב בעבר. סנקציות אלו גרמו להקפאת חשבונות הבנק של חאן, ביטול כתובת הדוא"ל שלו ב-ICC וניתוק שירותי אשראי, מה ששיבש את חיי היומיום של השופטים. הנשיאה אקאנה התייחסה לאיומים הכפולים, וקבעה כי האמצעים הכפויים הללו מכוונים בבירור "לערער את קיומו ואת המוניטין של בית הדין".

ובתוך כך, דווקא כאשר נראה כי משא ומתן לשלום בין אוקראינה לרוסיה מתגבר ומחזור טיוטה מודלפת שכלל שפה המציעה "חנינה מלאה לכל הצדדים המעורבים בסכסוך", בכירים ב-ICC אישרו כי צווי המעצר נגד פוטין יישארו בתוקף, ללא קשר לכל הסכם שלום שיכלול הוראות חנינה.

בכירים בבית הדין הבהירו כי רק החלטה של מועצת הביטחון של האו"ם תחת סמכות פרק VII יכולה להשעות את הצווים. במילים אחרות: הקרב על הצדק הבינלאומי ממשיך להצטבר, על אף הסיכונים האישיים הולכים וגדלים לבכירים העוסקים במלאכה.