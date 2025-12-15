תיעוד מזעזע פורסם ביממה האחרונה ברשתות החברתיות בו נראו רגעיו אחרונים של המטוס הצבאי הרוסי שהתרסק בשבוע שעבר. בתיעוד נראה כלי הטיס מדגם אנטונוב 22 מתפרק באוויר וצונח אל הקרקע.

המטוס, בעל מספר זנב RF-08832, התרסק אל תוך אגם ב-9 בדצמבר 2025 ליד העיר איבנובו (Ivanovo) שברוסיה במהלך טיסת ניסוי לאחר שעבר תיקונים. כל שבעת אנשי הצוות שהיו על הסיפון נהרגו בהתרסקות.

דיווחים ראשוניים הצביעו על כך שההתרסקות נגרמה ככל הנראה עקב תקלה טכנית או כשל במערכת ההיגוי, שייתכן שלא הורכבה כראוי לאחר התיקונים שבוצעו במפעל המקומי.

כפי שניתן לראות בתיעוד, המטוס כבר היה שבור לשניים לפני שפגע במים. המטוס היה בן למעלה מ-50 שנה, והסיבה העיקרית לכאורה היא כשל טכני.

על פי בלוגי תעופה, זה היה מטוס ה-An-22 האחרון שיוצר על ידי חברת אנטונוב האוקראינית. An-22 נוסף שהופעל על ידי חברת התעופה אנטונוב ניזוק בפברואר 2022 בשדה התעופה הוסטומל כתוצאה מהפלישה הרוסית. כתוצאה מכך, לא נותרו עוד מטוסי An-22 כשירים לטיסה בעולם.