7 נוסעים נספו

צולל ומתפרק לשתי חתיכות: תיעוד מזעזע מהתרסקות המטוס הרוסי בשבוע שעבר

תיעוד של מטוס צבאי רוסי שהתרסק בשבוע שעבר סמוך לעיר איוואנובו ברוסיה פורסם ביממה האחרונה ברשתות החברתיות ובו נראה כלי הטיס מדגם אנטונוב 22 מתפרק באוויר וצונח אל הקרקע | נכון למועד הפרסום, לא פורסמה הצהרה רשמית בנוגע לנפגעים או לסיבת האירוע (תעופה)

רגעי ההתרסקות (צילום: רשתות חברתיות לפי סעיף 27א)

תיעוד מזעזע פורסם ביממה האחרונה ברשתות החברתיות בו נראו רגעיו אחרונים של המטוס הצבאי הרוסי שהתרסק בשבוע שעבר. בתיעוד נראה כלי הטיס מדגם אנטונוב 22 מתפרק באוויר וצונח אל הקרקע. 

המטוס, בעל מספר זנב RF-08832, התרסק אל תוך אגם ב-9 בדצמבר 2025 ליד העיר איבנובו (Ivanovo) שברוסיה במהלך טיסת ניסוי לאחר שעבר תיקונים. כל שבעת אנשי הצוות שהיו על הסיפון נהרגו בהתרסקות.

דיווחים ראשוניים הצביעו על כך שההתרסקות נגרמה ככל הנראה עקב תקלה טכנית או כשל במערכת ההיגוי, שייתכן שלא הורכבה כראוי לאחר התיקונים שבוצעו במפעל המקומי. 

כפי שניתן לראות בתיעוד, המטוס כבר היה שבור לשניים לפני שפגע במים. המטוס היה בן למעלה מ-50 שנה, והסיבה העיקרית לכאורה היא כשל טכני.

על פי בלוגי תעופה, זה היה מטוס ה-An-22 האחרון שיוצר על ידי חברת אנטונוב האוקראינית. An-22 נוסף שהופעל על ידי חברת התעופה אנטונוב ניזוק בפברואר 2022 בשדה התעופה הוסטומל כתוצאה מהפלישה הרוסית. כתוצאה מכך, לא נותרו עוד מטוסי An-22 כשירים לטיסה בעולם.

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

