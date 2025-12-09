שגרירות רוסיה בטהרן פרסמה הכחשה רשמית, בעקבות עלון שפורסם בעיר והזמין גברים איראנים להתגייס לצבא הרוסי תמורת תשלומים גבוהים.

בהודעתה ציינה השגרירות כי גורמים "חסרי מצפון" הפיצו מכתבים מזויפים ברשת, שהציעו לגברים בני 18 עד 45 להצטרף לכוחות המזוינים של רוסיה, באזור שבו מתבצעת "הפעולה הצבאית המיוחדת". "המסמכים הללו הם זיוף פלילי, ולשגרירות או לכל מוסד רשמי רוסי אין כל קשר אליהם", נטען בהודעה.

העלונים שחולקו סמוך לשגרירות הרוסית בטהראן הציעו לאיראנים חוזי שירות בצבא הרוסי, עם הבטחות לבונוסים התחלתיים של 15 עד 18 אלף דולר, ומשכורות חודשיות של 2,500 עד 2,800 דולר, לצד דיור, טיפול רפואי וציוד צבאי ללא עלות.

לפי הדיווח, העלונים הובילו לערוץ טלגרם שפרסם פוסטים במספר שפות – פרסית, רוסית, ערבית ואנגלית – והציג את מה שתואר כ"יוזמה בתמיכת המדינה".

באחד הסרטונים שהופצו בערוץ נראה אדם במדי צבא רוסיים שמציג עצמו בפרסית בשם "מוחמדיאן חטיבי, מאיראן".

האתר האיראני Rouydad24, שפרסם את המקרה, השווה אותו לדיווחים על מאמצי גיוס דומים שנחשפו במדינות אחרות, בהן הודו, נפאל, סרי לנקה ומספר מדינות באפריקה, כחלק מניסיונותיה של מוסקבה לגייס לוחמים זרים בעקבות האבדות הכבדות בחזית האוקראינית.