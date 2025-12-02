חברת התעופה 'מצאה' בהפתעה מטוס ישן שלה לאחר 13 שנים | תיעוד

ענף התעופה העולמי סוער בשבוע האחרון לאחר שחברת התעופה הלאומית של הודו, 'אייר אינדיה' "מצאה" מטוס בואינג 737 בנמל התעופה קולקטה (CCU), שננטש במשך 13 שנים והוזנח בנמל. המטוס, בן 43, נותר בצד עד שאנשי נמל התעופה של קולקטה ביקשו מהחברה לפנות אותו - מה שגרם לחברה לבדוק האם אכן הוא שייך לה. היום (שלישי) המטוס הנטוש פונה מהנמל.

המטוס, הרשום כ-VT-EHH, היה בואינג 737-2A8F ממשפחת מטוסי "בייבי בואינג". הוא סופק לחברת התעופה אינדיאן איירליינס (IC) בשנת 1982, ומאוחר יותר פעל עם חברת התעופה אליאנס אייר לפני שאייר אינדיה הסבה אותו למטוס מטען בשנת 2007.

הוא טס תחת שמה של חברת הדואר הודו, אך הוקפא על קורקע בנמל התעופה של קולקטה (CCU) בשנת 2012. במקום להימכר, להיגרט או לפרק, המטוס עמד ללא פעילות בפינה נידחת של שדה התעופה ו"נעלם" מתיעוד הנכסים הקבועים של חברת התעופה.

בסופו של דבר, גורמים בנמל התעופה של קולקטה יצרו קשר עם אייר אינדיה בבקשה לפינוי המטוס הנטוש. זה הוביל לבדיקה פנימית מפורטת שאישרה כי המטוס הושמט ממספר מסמכים במשך שנים.

מנכ"ל אייר אינדיה, קמפבל וילסון, הוא זה שחשף בפוסט פנימי לעובדי החברה כי חברת התעופה לא הייתה מודעת לקיומו של המטוס, עד שפקידי נמל התעופה הצביעו על כך בפניהם.

"פינוי מטוס ישן אינו יוצא דופן, אך זה מטוס שלא ידענו שהוא בבעלותנו עד לאחרונה!", אמר וילסון, וציין כי המטוס נעלם מספרי החשבונות של החברה ומזיכרון המוסדי של הארגון במהלך ההפרטה לפני שלוש שנים.

לפני ההפרטה, חברת התעופה לא ניהלה רישומי נכסים קבועים מובנים שחברות תעופה מנוהלות היטב משתמשות בהם כדי לעקוב אחר פחת, חיובי חניה, חבות ביטוח ומחזורי תחזוקה.