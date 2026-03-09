כיכר השבת
מהומה בנתב"ג: נוסעים קיבלו הודעה על ביטול הכרטיס וזעמו; שוטרים הוזעקו

שוטרים הוזעקו היום לנתב"ג בעקבות מהומות חריגות שהתחוללו במקום, לאחר שנוסעים שקיבלו אישור לקנות כרטיסי טיסה במסגרת המתווה שאושר, קיבלו ברגע האחרון עדכון - לפיו אינם יכולים לעלות לטיסה | אל על: "פועלים על פי הנחיות פיקוד העורף המתעדכנות ומתנצלים על אי הנוחות בפני לקוחות החברה" (בארץ)

נתב"ג בימים אלה | אילוסטרציה (צילום: רשות שדות התעופה)

מהומות חריגות התחוללו היום (שני) בנתב"ג לאחר שנוסעים שקיבלו אישור לקנות כרטיסי טיסה במסגרת המתווה שאושר, קיבלו ברגע האחרון עדכון מצער במיוחד - לפיו אינם יכולים לעלות על המטוס. שוטרים הוזעקו למקום כדי להשתלט על המהומה.

על פי דיווח של דין פישר בחדשות 12, הסיבה נעוצה באישור שניתן אתמול להעלות 200 נוסעים בחלק מהטיסות היוצאות, במקום 100. בהתאם לכך, חברות התעופה החלו למכור כרטיסי טיסה לנוסעים שטיסותיהם בוטלו.

אלא שאז במהלך הלילה התחוללה דרמה לאחר שהוחלט שחברות התעופה לא יוכלו להטיס יותר מ-100 נוסעים בטיסה. בעקבות כך, חלק מהנוסעים שהגיעו לנתב"ג התבשרו ברגע האחרון שאינם יכולים לעלות על המטוס.

לפי הדיווח, חברות התעופה נאלצו להחליט מי יעלה על המטוס ומי לא, והוחלט שזה יהיה על בסיס מועד ביטול הטיסה: נוסע שמועד טיסתו המקורית מוקדם קיבל קדימות על פני נוסע שמועד טיסתו מאוחר יותר. מלבד זאת, קיבלו קדימות מי שנוסע מטעמים הומניטריים, כמו למשל טיפולים בחו"ל.

מאל על נמסר בתגובה למהומה בנתב"ג: "אנו פועלים על פי הנחיות פיקוד העורף המתעדכנות כל הזמן ומתנצלים על אי הנוחות בפני לקוחות החברה".

1
שיתבעו את אלעל ופיקוד העורף על נזק ויפשטו להם את העור
הרצוג

