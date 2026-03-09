מהומות חריגות התחוללו היום (שני) בנתב"ג לאחר שנוסעים שקיבלו אישור לקנות כרטיסי טיסה במסגרת המתווה שאושר, קיבלו ברגע האחרון עדכון מצער במיוחד - לפיו אינם יכולים לעלות על המטוס. שוטרים הוזעקו למקום כדי להשתלט על המהומה.

על פי דיווח של דין פישר בחדשות 12, הסיבה נעוצה באישור שניתן אתמול להעלות 200 נוסעים בחלק מהטיסות היוצאות, במקום 100. בהתאם לכך, חברות התעופה החלו למכור כרטיסי טיסה לנוסעים שטיסותיהם בוטלו.

אלא שאז במהלך הלילה התחוללה דרמה לאחר שהוחלט שחברות התעופה לא יוכלו להטיס יותר מ-100 נוסעים בטיסה. בעקבות כך, חלק מהנוסעים שהגיעו לנתב"ג התבשרו ברגע האחרון שאינם יכולים לעלות על המטוס.

לפי הדיווח, חברות התעופה נאלצו להחליט מי יעלה על המטוס ומי לא, והוחלט שזה יהיה על בסיס מועד ביטול הטיסה: נוסע שמועד טיסתו המקורית מוקדם קיבל קדימות על פני נוסע שמועד טיסתו מאוחר יותר. מלבד זאת, קיבלו קדימות מי שנוסע מטעמים הומניטריים, כמו למשל טיפולים בחו"ל.

מאל על נמסר בתגובה למהומה בנתב"ג: "אנו פועלים על פי הנחיות פיקוד העורף המתעדכנות כל הזמן ומתנצלים על אי הנוחות בפני לקוחות החברה".