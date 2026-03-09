כיכר השבת
שש זירות של טילי מצרר

הטיל המתפצל שוב גובה קורבנות: שני פועלים נהרגו, מספר פצועים קשה במרכז | כל הפרטים 

שני פועלים נהרגו ואדם אחד נפצע באורח קשה ואנוש במרכז הארץ לאחר פגיעה של טיל איראני, ככל הנראה מדגם 'מתפצל' | לפי הדיווחים, לא פחות משש זירות של טילי מצרר אותרו במרכז, אחת מהן גבתה כאמור את חייהם של שני פועלים באתר בנייה בעיר יהוד | האיראנים שוב גובים קורבנות ומאתגרים את ההגנה האווירית של ישראל | כל הפרטים (חדשות) 

אחת מזירות הנפילה במרכז (צילום: איחוד הצלה)

שני פועלים נהרגו היום (שני) באתר בנייה ביהוד לאחר נפילה של טיל איראני, ככל הנראה לאחר נפילה של טיל מתפצל (מצרר). בנוסף, איתרו כוחות ההצלה פצוע נוסף באורח קשה בזירה אחרת באור יהודה. הפצועים פונו לבית החולים.

לא פחות מ-6 זירות נפילה אותרו במטח האחרון למרכז, כאשר לפי ההערכות, גם הפעם שיגרו האיראנים טיל מצרר לעבר מרכזי אוכלוסייה על מנת להגדיל את הנזק ולאתגר את מערכות ההגנה האווירית.

ירון שיף פרמדיק איחוד הצלה והחובש מרדכי שטיינר מסרו: "מדובר בזירה קשה כתוצאה מפגיעת רסיס באתר בניה. בזירה נקבע מותו של פועל סיני כבן 40 עקב אופי הפציעות הקשות מהן סבל. וכמו כן הענקנו סיוע רפואי ראשוני בזירה לגבר נוסף (פועל זר) כבן 40 במצב קשה".

(צילום: דוברות כב"ה מחוז דן)
(צילום: איחוד הצלה)

לפי הדיווחים של כוחות ההצלה אותרו כאמור כשש זירות נפילה, בין היתר ביהוד ובאור יהודה, שם נמצא ההרוג ופצוע באורח קשה, בהתאמה.

ב'איחוד הצלה' עדכנו כי ההרוג, כבן ארבעים הוא פועל סיני שעבד במקום.

הזירה הקטלנית ביהוד (צילום: איחוד הצלה)

חובש רפואת חירום במד"א אלון בוני, סיפר:" הגענו כוחות רבים של מגן דוד אדום לזירה באתר בנייה, והתחלנו מיד בביצוע סריקות. הבחנו בהרס רב במקום, ובשני גברים שהיו מחוסרי הכרה, כשהם סובלים מפציעות רסיסים קשות בגופם. התחלנו להעניק להם טיפול רפואי ראשוני בזירה, כשבסופו נאלצנו לקבוע את מותו של אחד הפצועים. צוותי מד"א נוספים פינו את הפצוע השני, כשמצבו קשה ולא יציב".

פינוי הפצועים לשיבא
פינוי הפצועים לשיבא| צילום: צילום: מד"א
פינוי הפצועים לשיבא (צילום: מד"א)

