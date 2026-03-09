תיעוד מטורף כמעט אסון באור יהודה: רגע לפני חציית הכביש - רסיס נוחת בעוצמה | צפו כשעה לאחר המטח הקטלני למרכז, פורסם תיעוד דרמטי מזירת הנפילה באור יהודה - בלב שכונת מגורים | בתיעוד, נראה הגבר יוצא לכיוון הכביש, רגע לפני שהוא מספיק לחצות את המדרכה - רסיס מתפוצץ על הכביש בעוצמה | הוא נפצע באורח קשה וטופל על ידי כוחות הרפואה במקום | צפו בתיעוד המטורף (בארץ)

דה דניאל הרץ כיכר השבת | 13:10