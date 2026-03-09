כיכר השבת
כמעט אסון באור יהודה: רגע לפני חציית הכביש - רסיס נוחת בעוצמה | צפו

כשעה לאחר המטח הקטלני למרכז, פורסם תיעוד דרמטי מזירת  הנפילה באור יהודה - בלב שכונת מגורים | בתיעוד, נראה הגבר יוצא לכיוון הכביש, רגע לפני שהוא מספיק לחצות את המדרכה - רסיס מתפוצץ על הכביש בעוצמה | הוא נפצע באורח קשה וטופל על ידי כוחות הרפואה במקום | צפו בתיעוד המטורף (בארץ)

זירת הנפילה באור יהודה
זירת הנפילה באור יהודה| צילום: צילום: רשתות חברתיות לפי סעיף 27א
זירת הנפילה באור יהודה (צילום: רשתות חברתיות לפי סעיף 27א)
בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

