טרגדיה כפולה תוך שעות: שני אחים נפטרו בזה אחר זה

הַנֶּאֱהָבִים וְהַנְּעִימִם בְּחַיֵּיהֶם וּבְמוֹתָם לֹא נִפְרָדוּ: גבר כבן 51 התמוטט הערב (שני) בחצר ביתו במושב סמוך לנתיבות. צוותי מד״א שהוזעקו למקום ביצעו בדיקות רפואיות אך נאלצו לקבוע את מותו בזירה. מתנדבי זק״א מרחב נגב מצוות נתיבות פעלו במקום בטיפול בכבוד המת ובסיומן שוחררה גופתו לקבורה.
על פי המידע הראשוני, זמן קצר לאחר מכן הגיעו בני משפחה ואנשי צוות לבשר על מותו לאחיו בן ה-60, המתגורר גם הוא במושב. במהלך הבשורה הקשה התמוטט האח במקום.
צוותי רפואה ביצעו בו פעולות החייאה ממושכות, אך בסופן נאלצו גם במקרה זה לקבוע את מותו. במושב ספדו: "מדובר בטרגדיה נוראית הלוויה של אח ועכשיו אח נוסף, טרגדיה קשה למושב".
0 תגובות