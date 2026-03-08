כיכר השבת
בחייהם ובמותם לא נפרדו

טרגדיה כפולה תוך שעות: שני אחים נפטרו בזה אחר זה

טרגדיה: תושב מושב בדרום נפטר הבוקר ככל הנראה מדום לב. שעות לאחר מכן התמוטט ומת גם אחיו, ככל הנראה מאותה סיבה |על פי המידע שנמסר, הבוקר נפטר תושב אחד המושבים בדרום לאחר שככל הנראה לקה בדום לב | שעות לאחר מכן, כך דווח, התמוטט גם אחיו - גם הוא ככל הנראה בעקבות דום לב (בארץ)

אילוסטרציה (צילום: Flash90)

הַנֶּאֱהָבִים וְהַנְּעִימִם בְּחַיֵּיהֶם וּבְמוֹתָם לֹא נִפְרָדוּ: גבר כבן 51 התמוטט הערב (שני) בחצר ביתו במושב סמוך לנתיבות. צוותי מד״א שהוזעקו למקום ביצעו בדיקות רפואיות אך נאלצו לקבוע את מותו בזירה. מתנדבי זק״א מרחב נגב מצוות נתיבות פעלו במקום בטיפול בכבוד המת ובסיומן שוחררה גופתו לקבורה.

על פי המידע הראשוני, זמן קצר לאחר מכן הגיעו בני משפחה ואנשי צוות לבשר על מותו לאחיו בן ה-60, המתגורר גם הוא במושב. במהלך הבשורה הקשה התמוטט האח במקום.

צוותי רפואה ביצעו בו פעולות החייאה ממושכות, אך בסופן נאלצו גם במקרה זה לקבוע את מותו. במושב ספדו: "מדובר בטרגדיה נוראית הלוויה של אח ועכשיו אח נוסף, טרגדיה קשה למושב".

