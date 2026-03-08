בחייהם ובמותם לא נפרדו טרגדיה כפולה תוך שעות: שני אחים נפטרו בזה אחר זה טרגדיה: תושב מושב בדרום נפטר הבוקר ככל הנראה מדום לב. שעות לאחר מכן התמוטט ומת גם אחיו, ככל הנראה מאותה סיבה |על פי המידע שנמסר, הבוקר נפטר תושב אחד המושבים בדרום לאחר שככל הנראה לקה בדום לב | שעות לאחר מכן, כך דווח, התמוטט גם אחיו - גם הוא ככל הנראה בעקבות דום לב (בארץ)

קא קובי אטינגר כיכר השבת | 22:05