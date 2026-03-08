כיכר השבת
גבורה תחת אש

"עבדתי על אוטומט": לוחם האש החרדי שחילץ לכודים מהתופת

ישעיהו פניק, תומך לחימה חרדי מבית שמש, הפך לאחד מגיבורי האסון הקשה בעיר בשבוע שעבר. פניק, אחד מ-45 לוחמים חרדים במערך הכבאות, חילץ פצועים תחת אש ואזעקות: "עבדתי על אוטומט, הרגשתי שזו שליחות של הצלת נפשות ממש" (בארץ, חרדים)

לוחם אש חרדי בלב התופת בבית שמש (צילום: דוברות כבאות והצלה)

בלב זירת ההרס ב, בין עשן סמיך לזעקות שבר של משפחות, בלטה דמותו של ישעיהו פניק. בעוד האזעקות עדיין מהדהדות, פניק – חרדי תושב העיר ותומך לחימה במערך כבאות והצלה – לא היסס לרגע.

הוא רץ אל תוך הלהבות כדי לאתר לכודים ולפרוס קווי מים, במפגן של אומץ לב שמשלב חובה אזרחית עם אמונה יוקדת. "מה שעשיתי זה קידוש שם שמיים והצלת נפשות של ממש", הוא מספר בהתרגשות, "הבנתי שזה לא יירוט רגיל, יצאתי לזירה יחד עם כל הצוותים והתחלנו בסריקות".

לוחם אש חרדי בבית שמש (צילום: דוברות כבאות והצלה)

גשר של אש

סיפורו של ישעיהו הוא הרבה מעבר לאירוע מבצעי אחד; זהו סיפור על השתלבות ומשמעות. למרות שהגיע מקהילה אדוקה ביותר, הוריו תמכו בו לאורך כל הדרך ואף הגיעו לטקס הסיום שלו במערך. "אני מרגיש חלק ממערך שמקבל אותי כיהודי חרדי", הוא משתף, ומציין את התמיכה האדירה שקיבל מאשתו. פניק הוא חלק מקבוצה איכותית של 45 לוחמים חרדים שמוכיחים שאפשר לשמור על הזהות התורנית תוך נשיאה בנטל הביטחון הקהילתי.

הכרה לאומית

מעשיו של פניק זכו לתהודה. השר לביטחון לאומי, , הביע את גאוותו בלוחם: "שירות של צעירים חרדים הוא נכס אמיתי למדינת ישראל. ישעיהו מוכיח שאפשר לשלב שליחות דתית יחד עם אחריות לאומית וביטחונית מהמעלה הראשונה". עבור ישעיהו, השילוב הזה הוא טבעי – במקום בו נדרשת עזרה, שם הוא יהיה, עם המדים והאמונה.

