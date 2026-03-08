"עבדתי על אוטומט": לוחם האש החרדי שחילץ לכודים מהתופת

בלב זירת ההרס בבית שמש, בין עשן סמיך לזעקות שבר של משפחות, בלטה דמותו של ישעיהו פניק. בעוד האזעקות עדיין מהדהדות, פניק – חרדי תושב העיר ותומך לחימה במערך כבאות והצלה – לא היסס לרגע.

הוא רץ אל תוך הלהבות כדי לאתר לכודים ולפרוס קווי מים, במפגן של אומץ לב שמשלב חובה אזרחית עם אמונה יוקדת. "מה שעשיתי זה קידוש שם שמיים והצלת נפשות של ממש", הוא מספר בהתרגשות, "הבנתי שזה לא יירוט רגיל, יצאתי לזירה יחד עם כל הצוותים והתחלנו בסריקות".

גשר של אש

סיפורו של ישעיהו הוא הרבה מעבר לאירוע מבצעי אחד; זהו סיפור על השתלבות ומשמעות. למרות שהגיע מקהילה אדוקה ביותר, הוריו תמכו בו לאורך כל הדרך ואף הגיעו לטקס הסיום שלו במערך. "אני מרגיש חלק ממערך שמקבל אותי כיהודי חרדי", הוא משתף, ומציין את התמיכה האדירה שקיבל מאשתו. פניק הוא חלק מקבוצה איכותית של 45 לוחמים חרדים שמוכיחים שאפשר לשמור על הזהות התורנית תוך נשיאה בנטל הביטחון הקהילתי.

הכרה לאומית

מעשיו של פניק זכו לתהודה. השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, הביע את גאוותו בלוחם: "שירות של צעירים חרדים הוא נכס אמיתי למדינת ישראל. ישעיהו מוכיח שאפשר לשלב שליחות דתית יחד עם אחריות לאומית וביטחונית מהמעלה הראשונה". עבור ישעיהו, השילוב הזה הוא טבעי – במקום בו נדרשת עזרה, שם הוא יהיה, עם המדים והאמונה.