בדוברות רכבת ישראל מעדכנים לפני זמן קצר (שני), כי הייתה נפילה על מסילת רכבת ובשל כך יהיו שינויים בתנועת הרכבות.
בשל נפל יירוט שנפל על המסילה באיזור גנות הופסקה לזמן קצר תנועת הרכבות בין תחנות תל אביב, לוד ונתב"ג עד שניתן אישור גורמי הבטחון לחידוש התנועה.
היסעים ללא עלות הופעלו בתחנות ת"א סבידור מרכז, לוד ונתב"ג. "התנועה מחודשת כעת על מסילה אחת מתוך שתיים, צוותי רכבת ישראל נמצאים בשטח לתיקון המסילה הנדרש", נמסר מרכבת ישראל.
עוד נמסר: "בשל השימוש במסילה בודדת יתכנו במהלך הערב עיכובים בזמני הרכבות באיזור ת"א והמרכז".
