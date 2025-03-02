Viswashkumar Ramesh, השורד היחיד מהתרסקות מטוס אייר אינדייה שנצפה מהלך לצידי שברי המטוס לאחר ההתרסקות שוחח עם כתבי BBC | הניצול אמר כי הוא שבור בכל חלקי גופו והתלונן על החברה שאינה מוכנה לקבל אותו לפגישה | וגם: כמה כסף הציעה לו החברה כפיצויים על החווייה הנוראה שעבר? (בעולם)
מתחילת המלחמה חווה ענף התעופה בישראל משבר קשה בשל נטישת חברות תעופה בינלאומיות רבות | בהינתן והמצב הביטחוני יישמר, או לפחות לא יורע, חודש מרץ 2025 שהתחיל אמש, הולך להיות אחד המשמעותיים ביותר בכל הנוגע לחזרתן של ענקיות התעופה הזרות לישראל | הרשימה המלאה (חדשות)