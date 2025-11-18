נוסעת אמריקנית מואשמת לאחר שלכאורה תקפה חברי צוות טיסה, סוכן פדרלי ועובד בנמל התעופה הבינלאומי של סן פרנסיסקו בטיסה מהודו לאזור המפרץ, כך מסרו התובעים.

על פי משרד התובע האמריקאי במחוז הצפוני של קליפורניה, רשמה קמאת' בת ה-40 מבית'ל איילנד מואשמת בשני סעיפים של הפרעה לצוות טיסה, סעיף אחד של תקיפה, התנגדות או הפרעה לשוטר פדרלי, וסעיף אחד של הפרעה לצוותי בידוק ביטחוני. קמאת' הופיעה לראשונה בבית המשפט ביום חמישי.

התובעים אמרו כי האישומים נובעים מאירוע בו נסעה קמאת' בטיסה 173 של אייר אינדיה מדלהי, הודו לסן פרנסיסקו ב-28 וב-29 ביוני השנה. במהלך הטיסה הרציפה בת 15 השעות, קמאת' לכאורה תקפה והפחידה שני אנשי צוות על ידי התעללות מילולית, איומים והכאות.

לאחר שהטיסה הגיעה לסן פרנסיסקו, היא לכאורה תקפה עובד שדה תעופה שהיה אחראי על אבטחה. התובעים אמרו שקמת גם היכתה שוטר של המכס והגנת הגבולות של ארה"ב והתנגדה למעצר.

אם תורשע, קמאת' צפויה לעונש מקסימלי של 20 שנות מאסר וקנס של 250,000 דולר על כל סעיף של הפרעה לצוות טיסה, שמונה שנות מאסר וקנס של 250,000 דולר על תקיפה, התנגדות או הפרעה לקצין פדרלי, ו-10 שנות מאסר וקנס של 250,000 דולר על הפרעה לאנשי בידוק ביטחוני.

התובעים אמרו שהופעתה הבאה של קמאת' בבית המשפט מתוכננת ל-7 בינואר 2026.