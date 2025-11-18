כיכר השבת
עשרות שנות מאסר

נוסעת תקפה באלימות את הדיילים ותשלם ביוקר: זה כתב האישום החמור נגדה

חבר מושבעים פדרלי גדול בארה"ב הגיש כתב אישום נגד נוסעת בגין תקיפת דיילות רבות בטיסת אייר אינדיה מדלהי לסן פרנסיסקו, ולאחר מכן תקיפת שוטרים פדרליים בנמל התעופה הבינלאומי של סן פרנסיסקו | אם תורשע בכל הסעיפים, היא תקבל עונש מאסר של עשרות שנים (תעופה)

מטוס נוסעים (צילום: shutterstock)

נוסעת אמריקנית מואשמת לאחר שלכאורה תקפה חברי צוות טיסה, סוכן פדרלי ועובד בנמל התעופה הבינלאומי של סן פרנסיסקו בטיסה מהודו לאזור המפרץ, כך מסרו התובעים.

על פי משרד התובע האמריקאי במחוז הצפוני של קליפורניה, רשמה קמאת' בת ה-40 מבית'ל איילנד מואשמת בשני סעיפים של הפרעה לצוות טיסה, סעיף אחד של תקיפה, התנגדות או הפרעה לשוטר פדרלי, וסעיף אחד של הפרעה לצוותי בידוק ביטחוני. קמאת' הופיעה לראשונה בבית המשפט ביום חמישי.

התובעים אמרו כי האישומים נובעים מאירוע בו נסעה קמאת' בטיסה 173 של אייר אינדיה מדלהי, הודו לסן פרנסיסקו ב-28 וב-29 ביוני השנה. במהלך הטיסה הרציפה בת 15 השעות, קמאת' לכאורה תקפה והפחידה שני אנשי צוות על ידי התעללות מילולית, איומים והכאות.

לאחר שהטיסה הגיעה לסן פרנסיסקו, היא לכאורה תקפה עובד שדה תעופה שהיה אחראי על אבטחה. התובעים אמרו שקמת גם היכתה שוטר של המכס והגנת הגבולות של ארה"ב והתנגדה למעצר.

אם תורשע, קמאת' צפויה לעונש מקסימלי של 20 שנות מאסר וקנס של 250,000 דולר על כל סעיף של הפרעה לצוות טיסה, שמונה שנות מאסר וקנס של 250,000 דולר על תקיפה, התנגדות או הפרעה לקצין פדרלי, ו-10 שנות מאסר וקנס של 250,000 דולר על הפרעה לאנשי בידוק ביטחוני.

התובעים אמרו שהופעתה הבאה של קמאת' בבית המשפט מתוכננת ל-7 בינואר 2026.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בתעופה:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר