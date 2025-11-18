כיכר השבת
נכים או מתחזים? סערה בשל זינוק דרמטי בבקשות לעלייה למטוס בכיסא גלגלים 

הודו סוערת בימים האחרונים בשל תיעוד שהופץ ברשת מאזור השער לטיסה של חברת אייר אינדיה מנמל התעופה בשיקגו, בו נראה תור עצום של כיסאות גלגלים ליד השער | הזינוק הדרמטי בשימוש בכיסאות הגלגלים הביא גולשים רבים להאשים חלק מהנוסעים בניצול המערכת וברמאות, כדי לעלות מוקדם למטוס (תעופה)

התור הארוך של הנוסעים בכיסאות הגלגלים בהמתנה למטוס (צילום: רשתות חברתיות לפי סעיף 27א)

סערה ציבורית פרצה בימים האחרונים בהודו בשל סרטון שפורסם ברשת X, שבו נראה אזור השער לטיסה של חברת התעופה אייר אינדיה מנמל התעופה הבין-לאומי שיקגו או’האר, כאשר הדבר הבולט בסרטון הוא התור העצום של כיסאות הגלגלים ליד השער.

חברת אייר אינדיה עצמה טוענת ש-30% מהנוסעים בטיסות הודו-ארה"ב מבקשים כיסאות גלגלים, כאשר רובם נוסעים בעלי יכולת גופנית אך בוחרים להתחזות למוגבלים כדי לזכות בעדיפות בעלייה למטוס. כך שלמעשה מי שסובל מהתופעה הם בעלי המוגבלויות באמת.

לטענת חברת התעופה, בכל חודש מתקבלות מעל 100,000 בקשות לגישה לכיסאות גלגלים, הן בטיסות פנים והן בטיסות בינלאומיות. מספר הבקשות הגבוה ביותר נרשם בטיסות לצפון אמריקה ולבריטניה.

הסערה התגברה לאחר שקיראן מזומדאר-שאו, יזמית מיליארדרית הודית קראה להטיל קנס בגובה של 5,000 רופי על נוסעים מתחזים המשתמשים לרעה בשירותי כיסאות גלגלים בשדה התעופה.

ההצעה גררה תגובות מעורבות ברשת. בעוד שהתומכים מאמינים כי קנס כזה ימנע ניצול, המבקרים טוענים שהוא עלול ליצור חסמים עבור נוסעים קשישים, נוסעים עם מוגבלויות ואלו התלויים באופן לגיטימי בשירותי ניידות חיוניים בשדה התעופה.

למרות שכל חברות התעופה חייבות לספק כיסאות גלגלים לנוסעים לפי הצורך, ובעוד שאפשר למצוא נוסעים המבקשים כיסאות גלגלים בכל סוגי הטיסות, יש חברות תעופה שבהן הבקשות האלו נפוצות הרבה יותר מאחרות. 

מנכ"ל חברת הלואו קוסט האמריקאית פרונטייר איירליינס (Frontier Airlines), בארי ביפל, טען כבר בשנה שעברה שהוא שם לב שיותר ויותר אנשים מתחזים לנכים על מנת לעקוף את התור ולפעמים כדי לקבל יחס מועדף בבידוק הביטחוני. בארי ציין שבטיסה אחת ראה 20 נוסעים עולים עם כיסא גלגלים - רק שלושה מתוכם גם ירדו איתו.

עוד הוסיף שכל בקשה לכיסא עולה לחברה שלו 35-30 דולר. וכאשר יש עשרות בקשות כאלו בכל טיסה, העלויות מצטברות ופוגעות ברווחיות (במיוחד בטיסות קונקשן).

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

1
חחחח לא נראה שהם יצליחו לעלות מהר ככה
מוישי

