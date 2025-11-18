סערה ציבורית פרצה בימים האחרונים בהודו בשל סרטון שפורסם ברשת X, שבו נראה אזור השער לטיסה של חברת התעופה אייר אינדיה מנמל התעופה הבין-לאומי שיקגו או’האר, כאשר הדבר הבולט בסרטון הוא התור העצום של כיסאות הגלגלים ליד השער.

חברת אייר אינדיה עצמה טוענת ש-30% מהנוסעים בטיסות הודו-ארה"ב מבקשים כיסאות גלגלים, כאשר רובם נוסעים בעלי יכולת גופנית אך בוחרים להתחזות למוגבלים כדי לזכות בעדיפות בעלייה למטוס. כך שלמעשה מי שסובל מהתופעה הם בעלי המוגבלויות באמת.

לטענת חברת התעופה, בכל חודש מתקבלות מעל 100,000 בקשות לגישה לכיסאות גלגלים, הן בטיסות פנים והן בטיסות בינלאומיות. מספר הבקשות הגבוה ביותר נרשם בטיסות לצפון אמריקה ולבריטניה.

הסערה התגברה לאחר שקיראן מזומדאר-שאו, יזמית מיליארדרית הודית קראה להטיל קנס בגובה של 5,000 רופי על נוסעים מתחזים המשתמשים לרעה בשירותי כיסאות גלגלים בשדה התעופה.

ההצעה גררה תגובות מעורבות ברשת. בעוד שהתומכים מאמינים כי קנס כזה ימנע ניצול, המבקרים טוענים שהוא עלול ליצור חסמים עבור נוסעים קשישים, נוסעים עם מוגבלויות ואלו התלויים באופן לגיטימי בשירותי ניידות חיוניים בשדה התעופה.

למרות שכל חברות התעופה חייבות לספק כיסאות גלגלים לנוסעים לפי הצורך, ובעוד שאפשר למצוא נוסעים המבקשים כיסאות גלגלים בכל סוגי הטיסות, יש חברות תעופה שבהן הבקשות האלו נפוצות הרבה יותר מאחרות.

מנכ"ל חברת הלואו קוסט האמריקאית פרונטייר איירליינס (Frontier Airlines), בארי ביפל, טען כבר בשנה שעברה שהוא שם לב שיותר ויותר אנשים מתחזים לנכים על מנת לעקוף את התור ולפעמים כדי לקבל יחס מועדף בבידוק הביטחוני. בארי ציין שבטיסה אחת ראה 20 נוסעים עולים עם כיסא גלגלים - רק שלושה מתוכם גם ירדו איתו.

עוד הוסיף שכל בקשה לכיסא עולה לחברה שלו 35-30 דולר. וכאשר יש עשרות בקשות כאלו בכל טיסה, העלויות מצטברות ופוגעות ברווחיות (במיוחד בטיסות קונקשן).