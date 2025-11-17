טיסת "יונייטד איירלינס" מדאלאס שהייתה בדרכה לשיקגו, נאלצה לבצע אתמול (ראשון) נחיתת חירום לאחר שנוסע הזהיר כי לטענתו יש פצצה בתיק של אשתו. המטוס מדגם בואינג 737 טס בגובה 39,000 רגל כאשר הצוות הכריז על מצב חירום וביקש נחיתה מיידית. המטוס הוסט לשדה התעופה הבינלאומי סנט לואיס למברט, במיזורי.

על פי הדיווחים, הגבר התנהג באופן בלתי יציב ונעצר. כל 119 הנוסעים בטיסה פונו במהירות והמתינו בטרמינל לאחר הנחיתה, בעוד צוותי חבלה הוזעקו וערכו במטוס חיפושים במשך למעלה משעתיים – עד שהוסר החשש לאיום ביטחוני. "יונייטד איירלינס" מסרה כי הטיסה המריאה מחדש אחר הצהריים ונחתה בשלום בשיקגו.

דובר מטעם יונייטד איירליינס אמר ל'דיילי מייל' כי "טיסה 380 מדאלאס לשיקגו נחתה בשלום בסנט לואיס כדי לטפל בחשש ביטחוני פוטנציאלי".

התקרית האחרונה הגיעה לאחר רצף אירועים מדאיג בו נשמעו איומים להימצאות פצצות על מטוסים. ב-4 בנובמבר התקשר אדם שאיים שטיסת "יונייטד איירלינס" תתפוצץ עם נחיתתה בנמל במידה ולא יועברו אליו חצי מיליון דולר, דבר שהוביל להשבתת טיסות זמנית. במקרה נוסף שהתרחש באותו יום, טיסת "דלתא" פונתה גם היא לאחר שהצוות דיווח על איום פצצה.