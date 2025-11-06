טיסה של חברת התעופה דלתא איירליינס משדה התעופה לה גוארדיה שבניו יורק פונתה ביום שלישי בערב בעקבות דיווח על איום פצצה. באותו יום הוקפאו המראות בשדה התעופה בוושינגטון די.סי. בעקבות "איום ביטחוני" על מטוס של חברת "יונייטד איירליינס". יותר מ-190 טיסות עוכבו בנמל התעופה עקב האיום.

על פי הדיווח בבלוג התעופה AVIATION A2Z, טיסה DL2313 של דלתא, חנתה בטרמינל C של לה גוארדיה כאשר אנשי הצוות דיווחו על "איום ביטחוני" בסביבות השעה 20:00 שעון מקומי. משטרת רשות הנמלים (PAPD) הגיבה במהירות והורתה להרחיק את המטוס מאזור השער לבדיקה נוספת.

הנוסעים ירדו מהמטוס והוסעו חזרה לטרמינל באוטובוס. נערכו חיפושים במזוודות ובמטוס, ולאחר כשעתיים הכריזו הרשויות על המטוס כבטוח ועזבו את המטוס בסביבות השעה 22:00.

דלתא הודיעה כי "בטיחותם ובטיחותם של לקוחותיה וצוותה נותרו בראש סדר העדיפויות" והתנצלה על שיבוש הנסיעה שנגרם כתוצאה מכך. חברת התעופה מסרה כי הטיסה תמריא בלילה ותחודש בשעות הבוקר המוקדמות של יום רביעי.

שדה התעופה חזר לפעילות רגילה לאחר קבלת האישור. פעילות הטרמינל ומסלולי ההמראה לא נפגעו באופן נרחב מעבר למטוס הספציפי שהיה מעורב.

התקרית מסמנת את התרעת האבטחה הגדולה השנייה בשדה תעופה משמעותי בארה"ב באותו יום. מוקדם יותר באותו היום, איום נוסף אילץ פעולה בשדה התעופה הלאומי רונלד רייגן בוושינגטון (DCA), מה שעורר דאגות מוגברות ברחבי מגזר התעופה.