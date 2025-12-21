כיכר השבת
לא יאומן: ניסה לגנוב מטוס מתוך שדה תעופה - כך זה נגמר 

גבר נעצר ביום חמישי לפנות בוקר לאחר שניסה לגנוב מטוס קל מבית ספר לטיסה בשדה התעופה Van Nuys (VNY) בלוס אנג'לס | לרוע מזלו, בזמן שעשה את דרכו אל המסלול, הוא איבד שליטה על המטוס, ופגע בקיר חיצוני של אחד האנגרים | החשוד נעצר במקום ונחקר בחשד לפריצה ולגניבת כלי טיס, עבירות חמורות בעלות השלכות פליליות ופדרליות (תעופה)

המטוס לאחר ההתנגשות בהאנגר על המסלול (צילום: רשתות חברתיות לפי סעיף 27א)

אירוע חריג התרחש לפנות בוקר ביום חמישי בנמל התעופה ואן נויס שבצפון לוס אנג’לס, כאשר חשוד פרץ לשטח הנמל, הצליח להגיע למטוס קל מסוג ססנה 172, הפעיל אותו – והתרסק לתוך האנגר סמוך. החשוד נעצר במקום ונחקר בחשד לפריצה ולגניבת כלי טיס, עבירות חמורות בעלות השלכות פליליות ופדרליות.

על פי משטרת נמל התעופה של לוס אנג’לס, האירוע התרחש בסביבות השעה ארבע לפנות בוקר. מסיבות שעדיין אינן ברורות, הצליח החשוד לחדור לשטח המאובטח של נמל התעופה ואן נויס ולהשיג גישה למטוס שחנה במקום. זמן קצר לאחר מכן ניסה להזיז את המטוס – ייתכן שאף להמריא – אך איבד שליטה והתרסק לתוך האנגר סמוך בשטח הנמל.

כוחות משטרה שהוזעקו למקום עצרו את החשוד בתוך זמן קצר. על פי הודעת המשטרה, הוא צפוי לעמוד לדין בגין פריצה וגניבת כלי טיס – עבירות שעלולות להוביל לעונשי מאסר ממושכים. זהותו ונסיבות חייו טרם פורסמו.

הרשויות מסרו כי לא היו נפגעים. עם זאת, תיעוד מהאוויר שצולם על ידי מסוק חדשות מקומי מציג חור גדול בדופן אחד ההאנגרים, המעיד על עוצמת הפגיעה. מבנה ההאנגר ניזוק קשות, וחלקים ממנו נפרצו לחלוטין כתוצאה מההתנגשות. למרות ההתרסקות, פעילות שדה התעופה נמשכה עם שיבושים מינימליים.

המטוס עצמו ניזוק באופן חמור והוצא מהשטח, בעוד צוותי חירום וחוקרים סגרו את האזור ואספו ממצאים. בשלב זה לא ברור אם החשוד פרץ דרך גדר, ניצל נקודת תורפה מוכרת, או השתמש בגישה כלשהי שנוצלה לרעה.

האירוע מעלה שאלות כבדות משקל בנוגע לאופן שבו הצליח אדם בודד לחדור לנמל תעופה פעיל ולהגיע לכלי טיס. נמלי תעופה אזרחיים אמורים להיות מאובטחים באמצעות גדרות, מצלמות, מערכות בקרה וסיורים, במיוחד באזורים שבהם חונים מטוסים.

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

