מטוס אל על ( צילום: שאטרסטוק )

תקלה במטוס הבואינג 737-8 של אל על הביאה את הטיסה לדובאי לחזור על עקבותיה. הטיסה שהמריאה היום (חמישי) מעט לאחר השעה 14:00 מנתב"ג שבה על עקבותיה לאחר כשליש מהדרך, כאשר הייתה כבר בשמי סעודיה.