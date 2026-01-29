כיכר השבת
ברקע ההסלמה מול איראן

דרמה באוויר: טיסת אל על לדובאי שעברה מעל סעודיה חזרה על עקבותיה - זו הסיבה 

טיסה שהמריאה היום לדובאי מעט לאחר השעה 14:00 מנתב"ג, שבה על עקבותיה לאחר כשליש מהדרך, כאשר הייתה כבר בשמי סעודיה | הטיסה הושבה לנחיתה בנתב"ג לאחר שנתגלתה תקלה שלא אפשרה את המשך הטיסה כמתוכנן | בדיווחים הראשוניים היה נדמה כי החזרה נבעה מסיבות ביטחוניות ברקע ההסלמה מול איראן (תעופה)

מטוס אל על (צילום: שאטרסטוק)

תקלה במטוס הבואינג 737-8 של אל על הביאה את הטיסה לדובאי לחזור על עקבותיה. הטיסה שהמריאה היום (חמישי) מעט לאחר השעה 14:00 מנתב"ג שבה על עקבותיה לאחר כשליש מהדרך, כאשר הייתה כבר בשמי סעודיה.

על פי הדיווח בבלוג התעופה PassportNews, גורמים באל על אמרו הטיסה הושבה לנחיתה בנתב"ג לאחר שנתגלתה תקלה שלא אפשרה את המשך הטיסה כמתוכנן.

עוד דווח כי בשל התקלה שנתגלתה בזמן הטיסה, בנמל התעופה בן גוריון נתבצעה היערכות חירום לקליטת המטוס, אך הוא נחת בשלום. הנוסעים יועברו לטיסות חלופיות.

התקלה שגרמה לחזרת הטיסה, אירעה בתוך ימים דרמטיים ומתוחים מול איראן וההיתכנות לתקיפה איראנית נגדה, ובשל כך בדקות הראשונות היה הרושם כי מדובר בסיבה ביטחונית.

