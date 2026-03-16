בהמשך לאזעקות שהופעלו בעקבות שיגורים מאיראן, התקבל דיווח על נפילת שברי יירוט/ רסיסים בצפון הארץ. כוחות ביטחון סורקים את האזור. אין מידע על נפגעים בגוף או נזק לרכוש.

לאחר הישמע האזעקות, התקבל דיווח כי דלק סילוני נצפה דולף משברי היירוט - טרם נשלל החשש לאירוע דליפת חומרים מסוכנים. דובר עיריית צפת עדכן על הפגיעה בעיר כי "טרם נשלל אירוע של חומרים מסוכנים. כוחות ייעודים נמצאים בדרכם לזירה". מכבאות והצלה נמסר: "במוקד 102 של מחוז צפון התקבלו קריאות על נפילת רסיסי טיל שיורט בשטחים פתוחים במרחב העיר צפת. לוחמי האש מתחנת גליל גולן פועלים במקום. אין חשש לאירוע חומרים מסוכנים". עדכון: המשרד להגנת הסביבה שלל חשד לאירוע של חומרים מסוכנים: "מדובר בשריפת שאריות דלק סילוני".

מדוברות המשטרה נמסר: "לפני זמן קצר התקבל דיווח אודות איתור חלקי פריטי אמל״ח באזור הגליל העליון ללא נפגעים וללא נזק, אך ישנו חשד לפליטת חומרים רעילים מאותו פריט. שוטרי המחוז הצפוני, חבלני משטרת ישראל וכב"א פועלים במקום.

אנו פונים לציבור להיות קשובים ולהשמע להנחיות, לא להגיע לאתרי נפילות טילים ואתרי הרס, לא לגעת ברסיסים או בחלקי יירוט, ולאפשר לכוחות המשטרה וההצלה לבצע פעולות מצילות חיים".

