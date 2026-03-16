כיכר השבת
המטח השלישי מהבוקר

האיראנים שיגרו טיל מתפזר: בית כנסת, בתים ורכבים ניזוקו מהרסיסים | תיעוד

אזעקות הופעלו היום באזור ירושלים, השומרון, שפלת יהודה, אשדוד והסביבה, לכיש וים המלח - בעקבות שיגורים מאיראן; בחסדי שמיים אין דיווחים על נפגעים | הירי גרם לנזק רב באזורים נרחבים: חור בתקרת בית מדרש בירושלים, מכוניות נפגעו בבית שמש ובירושלים, במזרח ירושלים נפל שבר טיל על גג בניין וגרם לנזק נרחב | תיעוד נרחב (שאגת הארי)

הרסיס בתוך בית הכנסת (צילום: רשתות חברתיות לפי סעיף 27א)

בפעם השלישית: אזעקות הופעלו היום (שני) באזור , השומרון, שפלת יהודה, אשדוד והסביבה, לכיש וים המלח - בעקבות שיגורים מאיראן לעבר ישראל. חלק מהשיגורים יורטו. אזעקה הופעלה גם באזור מודיעין - ללא התרעה מוקדמת. שברי יירוט אותרו ב וגם בירושלים - במד"א מעדכנים: אין דיווחים על נפגעים מהשיגורים.

הירי מאיראן גרם לנזק רב באזורים נרחבים: חור בתקרת בית מדרש בירושלים, מכוניות נפגעו בבית שמש ובירושלים. במזרח ירושלים נפל שבר טיל על גג בניין וגרם לנזק נרחב.

במקביל, גבר כבן 50 נפצע קשה בתאונת דרכים שהתרחשה במהלך האזעקה באזור קריית גת - כאשר הולך הרגל ירד מהאוטובוס בעקבות האזעקה ונפגע מרכב. צוות מד"א פינה אותו לביה"ח סורוקה עם חבלה רב מערכתית כשהוא מורדם ומונשם.

גבר נוסף בן 42 נגע ברסיס באזור ירושלים ונכווה בידו במצב קל. הוא פונה בידי צוות מד"א לביה"ח הדסה הצופים שבעיר.

הנפילה במזרח ירושלים (צילום: רשתות חברתיות לפי סעיף 27א)
אחת הזירות בגזרת בית שמש - נגרם נזק לכלי רכב - למרבה הנס ללא נפגעים (צילום: איחוד הצלה)
הרסיסים בבית שמש (צילום: עיריית בית שמש)
נפילת חלקי טיל בעיר העתיקה בירושלים (צילום: רשתות חברתיות לפי סעיף 27א)
בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

4
ניסי נסים שאנשים יראו ולא יחשבו שלא צריך להיכנס לממ"ד
שלמה
3
תודה לאנשי ההגנה מערכת ההגנה והחירום הצליחה למנוע אסון גדול.
מרדכי
2
פגיעה בבית הכנסת בירושלים? כאן עובר כל גבול.
וולבה
1
כל העולם הוא גשר צר והעיקר לא לפחד כלל ומלמעלה הוא שומר צר ואויב לא יתקרב אח לאח ויד ביד ישראל זה עם אחד מלמעלה הוא עוזר שומר שומר ישראל
שושן

