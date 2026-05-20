השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר נשא היום (רביעי) דברים במליאת הכנסת, ובהם הגיב בין היתר למתקפה של שר החוץ גדעון סער עליו, בעקבות ביקורו המצולם אצל המשתתפים במשט נגד ישראל.

"אדוני היו״ר", אמר בן גביר, "אני רוצה לייחד כמה מילים למהלך שהתרחש הבוקר. הגעתם של מאות תומכי טרור, ארכי מחבלים למים הטריטוריאליים של ארץ ישראל. כפי שהם מגדירים את זה: המצור על עזה ולהביא סיוע שבסופו של דבר - הוא סיוע לארגון החמאס. למרות שהאמת היא, אדוני היו״ר הם באו בלי שום סיוע ובלי כלום. אלא רק עם אמירה אחת נגד מדינת ישראל, בעד להשמיד את המדינה ולפגוע בחיילים שלנו.

"אני רוצה לייחד את הדברים האלה, לא לאותם ארכי מחבלים, אלא לשר החוץ של מדינת ישראל גדעון סער - שנלחץ, פשוט נלחץ. והתחיל להטיף לי על נזק שנעשה, שלמעשה הלוחמים שלנו, שוטרים שלנו, חיילים שלנו, לוחמי הכליאה שלנו השתלטו על אותם מחבלים.

"שר החוץ הטיף על נזק אבל האמת היא הפוכה: מי שעושה נזק למדינת ישראל זה גדעון סער. הרכנת הראש שלו בפני הטרוריסטים, היא בושה וחרפה. נגמרו הימים שהמדינה שלנו הפכה להיות ילדת כאפות, נגמרו הימים שיבואו מחבלים שרוצים לפגוע בנו, ואנחנו צריכים להיות מתנצלים ונחמדים ומכילים. חשבתי שגדעון סער למד משהו מה-07.10. ששר החוץ של מדינת ישראל מתנצל הוא משדר מסר של חולשה, של התרפסות, מסר של כניעה. מסר שאנחנו לא מאמינים בעצמנו".

בן גביר המשיך: "הוא מודאג מהתמונות? אני מודאג מהביטחון של תושבי מדינת ישראל ואני דואג להם. לא ניתן לטרוריסטים האלה להיכנס ולפגוע בלוחמים הגיבורים שלנו. איזה עבודה נפלאה הם עושים. שערה משערות ראשם לא תיפול. הוא מחפש האהדה בין לאומית אנחנו מחפשים הרתעה. מי שחושב שהכלה וכניעה, התנצלות ורפיסות מובילה אותנו לאיזה מקום טועה בענק.

"ואני אומר כאן, חברי חברי הכנסת - מדינה שלא יודעת להציב גבולות, מדינה שלא יודעת לאכוף, מדינה שלא מושלת, מזמינה את האויבים שלה לפתחה. מאבדת את כושר ההרתעה שלה וסופה להקריב את בטחונה על מזבח של דיפולומטיה כושלת.

"ואני אומר לגדעון סער: נגמרו הימים שהפכנו להיות ילדי כאפות. נגמרו הימים ההתנצלות והנחמדות לא הובילה אותנו לשום מקום. מצופה מכולם להפנים את זה".

לדבריו, "אנחנו הולכים בדרכנו ללא התנצלות, ללא להרכין ראש, בלי להכנע לאויבים שלנו. כן, מי שרוצה לפגוע בלוחמים שלנו הם יאזקו אותו, כן, מי שרוצה לפגוע בלוחמי הכליאה שלנו , הם יכבלו אותו. גדעון חייב להפנים כבר את מה שהיה חייב להפנים ב-07.10 ולא הפנים".

הוא חתם: "אני גאה להיות השר הממונה על הארגונים שפעלו היום. מול אותם תומכי טרור אני גאה לתת להם גיבוי ללוחמים שלנו ואני אמשיך לתת גיבוי ושערה משערות ראשם של הלוחמים שלנו לא תיפול. וכן יהיו כל מיני תמונות כאלה ואחרות שגדעון סער לא אוהב. אנחנו לא נסכן את חיילי צה״ל והלוחמים שלנו. ואני אמשיך לתת גב. עם ישראל חי!"