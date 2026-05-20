הביקור של בן גביר הביקור של בן גביר 10 10 0:00 / 0:39

השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, הגיע היום (רביעי) לסיור מיוחד בנמל אשדוד, שם עמד מקרוב אחר פעילות כוחות המשטרה ולוחמי שירות בתי הסוהר שסיכלו ניסיון של פעילי משט להפר את הסדר הציבורי ולפעול נגד מדינת ישראל. אחרי התיעוד של בן גביר משפיל את פעילי המשט, ראש ממשלת איטליה זימנה את השגריר ואמרה: "זה לא מתקבל על הדעת".

השר, שהגיע למקום כשהוא מלווה בכוחות ביטחון, שלח מסר תקיף ובלתי מתפשר לפעילים שעוכבו במקום. כשהוא מניף את דגל ישראל אל מול המצלמות, הבהיר בן גביר כי מדיניות הממשלה השתנתה מקצה לקצה. "הקייטנה נגמרה" "נגמרה הקייטנה", הטיח השר בן גביר בפעילים. "מי שפועל נגד מדינת ישראל ימצא מולו מדינה נחושה. המדיניות שלנו ברורה – לא נאפשר לאף אחד לערער את ביטחון המדינה או לפעול נגד חיילי ולוחמי צה"ל".

תיעוד הביקור של השר איתמר בן גביר אצל פעילי המשט שנעצרו תיעוד הביקור של השר איתמר בן גביר אצל פעילי המשט שנעצרו 10 10 0:00 / 0:19

השר התייחס להמשך הטיפול בעצורים והעביר מסר גם לדרג המדיני הבכיר: "אני מקווה שראש הממשלה ישאיר אתכם כמה שיותר זמן אצלנו בכלא קציעות (לביא). עם ישראל חי, ואנחנו נמשיך להגן על המדינה בכל הכוח".

הסיור בנמל אשדוד מגיע על רקע המתיחות הביטחונית והמאמצים של גורמים שונים לנסות ולפרוץ את המצור הימי, צעדים שזוכים למענה נחרץ מצד כוחות הביטחון בהנחיית השר לביטחון לאומי.