בן גביר ב"ביקור מיוחד" אצל פעילי המשט: "נגמרה הקייטנה, תמצאו מדינה נחושה"

השר לביטחון לאומי סייר בנמל אשדוד יחד עם לוחמי הכליאה וצפה מקרוב בתפיסת פעילי המשט שניסו להפר את הסדר. כשהוא מניף את דגל ישראל, הבהיר: "מי שפועל נגד מדינת ישראל – ייתקל ביד ברזל" | צפו בתיעוד (חדשות בארץ)

הביקור של בן גביר
השר לביטחון לאומי, , הגיע היום (רביעי) לסיור מיוחד בנמל אשדוד, שם עמד מקרוב אחר פעילות כוחות המשטרה ולוחמי שירות בתי הסוהר שסיכלו ניסיון של פעילי משט להפר את הסדר הציבורי ולפעול נגד מדינת ישראל. אחרי התיעוד של בן גביר משפיל את פעילי המשט, ראש ממשלת איטליה זימנה את השגריר ואמרה: "זה לא מתקבל על הדעת".

השר, שהגיע למקום כשהוא מלווה בכוחות ביטחון, שלח מסר תקיף ובלתי מתפשר לפעילים שעוכבו במקום. כשהוא מניף את דגל ישראל אל מול המצלמות, הבהיר בן גביר כי מדיניות הממשלה השתנתה מקצה לקצה.

"הקייטנה נגמרה"

"נגמרה הקייטנה", הטיח השר בן גביר בפעילים. "מי שפועל נגד מדינת ישראל ימצא מולו מדינה נחושה. המדיניות שלנו ברורה – לא נאפשר לאף אחד לערער את ביטחון המדינה או לפעול נגד חיילי ולוחמי צה"ל".

תיעוד הביקור של השר איתמר בן גביר אצל פעילי המשט שנעצרו
השר התייחס להמשך הטיפול בעצורים והעביר מסר גם לדרג המדיני הבכיר: "אני מקווה שראש הממשלה ישאיר אתכם כמה שיותר זמן אצלנו בכלא קציעות (לביא). עם ישראל חי, ואנחנו נמשיך להגן על המדינה בכל הכוח".

הסיור בנמל אשדוד מגיע על רקע המתיחות הביטחונית והמאמצים של גורמים שונים לנסות ולפרוץ את המצור הימי, צעדים שזוכים למענה נחרץ מצד כוחות הביטחון בהנחיית השר לביטחון לאומי.

איתמר בן גבירמשטהמשט לעזה

27
איזה תותח! אלוף!
אבי
26
איזה גבר בן גביר!! אשריך!
יהודי
25
אני מתחיל לחשוב שעד היום היה ראש ממשלה בובון של השמואל הקיצוני מפחד מהצל שלו לאורך כל הזמן מהמלחמה ועד היום ולביבי יש יותר מזל משכל ונראה גם שהוא לא מעינין בסיום מלמחמות כי אז אין לו מה למכור
יהודי
עיין ערך פייגלין הוא מאריך בדיוק בנקודה הזו שאין חזון אין ניצחון זה בעיה של ביבי
אלי
24
חחחחחחח משוגע אמיתי
יוסי
23
הם לא מבינים עברית, שהוא או מישהו אחר ידבר באנגלית.
מישהו
מה שהוא אמר לא היה מיעד אליהם אלא לקהל הבוחרים שלו....
אביגדור קהלני
הוא מדבר לבוחרים כאילו הוא עצר אותם..לכסות על המחדל שלו...שר כושל
לא הבנת
22
הוא כזה מטורף, הוא רק יודע דבר אחד האיך להתגרות בעומות, הוא צועק כמו בייבי בעגלה.
ישראל
תשכח מגיבורי השטויות שלך... הגאון ועוד רבים כבר כתבו על זה שאין דבר כזה היום.
צבי הירש
יאלה תתקדם אם לא ניכנס בהם ונרתיע אותם זה לא יפסק
דר
עוד מדומיין ציוני שחושב שבכח הזרוע יגבור על קצף הקב"ה. "הוי אשור שבט אפי ומטה הוא בידם זעמי"
דרור
יאלה אתה, להזכירך שתחת בן גביר היה 7.10, איזה הרתעה ואיזה נעליים? אני רוצה מעשים לא צילומי טיקטוק ולא הצעות חוק אידיוטיות.
יוסף
21
צריכים להרעיב אותם לא לתת להם אוכל הרבה זמן ואח’כ רק קצת
טובי’ ארונסון
20
היחיד בכנסת שבאמת מקיים את מה שהבטיח לבוחרים שלו! אמנם חלקית, אבל זה עדיף מהאחרים שאפילו לא מנסים חלקית...
איש יהודי
שר כושל ..תבדוק נתוני פשיעה
חחח
לך לישון אתה לא מבין כלום
נשל
19
שר הרעש והצלצול.מתעסק בשטויות.במקום לטפל בבעיות האמיתיות של המשטרה.כלומניק
אזרח
טיפש מה אתה מבין בכלל
נשל
חח טיפש. בשלטון בגץ ויעמשית פה במדינה מה שהוא כן מצליח זה אדיר!!!
חח
18
ימות המשיח
אלי

