השר לשעבר אלי ישי, יושב בימים אלו 'שבעה' על אחיו ר' ניסים ישי ז"ל. במהלך השבוע הוא ישב בנתיבות והיום ישב בביתו בשכונת הר נוף בירושלים.

במהלך היום, עלו ובאו לנחמו פוליטיקאים רבים, בהם יו"ר 'דגל התורה' ח"כ משה גפני וח"כ מאיר פרוש.

בין המנחמים, נראה גם השר חיים כץ, שמכהן כיום בשלל תפקידים - כשר הבריאות, הבינוי והשיכון, הרווחה והתיירות, שהגיע לנחם כאשר שהה במקום גם הגאון רבי צמח מאזוז.

במהלך השיחה ביניהם, סיפר השר כץ, כי מאז בר המצווה שלו - לפני כ-65 שנים - הוא הניח תפילין רק פעם אחת בלבד.

הרב מאזוז ביקש ממנו להניח תפילין בו במקום ולאחר שהשר נענה בחיוב, בנו של אלי ישי הביא את התפילין שלו.

וכך, השר חיים כץ, בהתרגשות גדולה ותוך שהוא רועד - זכה והניח תפילין, בפעם השנייה בחייו.