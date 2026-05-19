כיכר השבת
מי כעמך ישראל

השר שהניח תפילין בפעם השנייה בחייו - בניחום של אלי ישי | הסיפור המלא

65 שנים לאחר שהניח בפעם האחרונה תפילין, בבר מצווה שלו, השר חיים כץ, זכה והניח שוב תפילין - במהלך ניחום אבלים אצל השר לשעבר אלי ישי, ולבקשת הגאון רבי צמח מאזוז | הסיפור המלא (פוליטי)

2תגובות
השר חיים כץ בהנחת תפילין, היום (צילום: moshlk1)

השר לשעבר אלי ישי, יושב בימים אלו 'שבעה' על אחיו ר' ניסים ישי ז"ל. במהלך השבוע הוא ישב בנתיבות והיום ישב בביתו בשכונת הר נוף בירושלים.

במהלך היום, עלו ובאו לנחמו פוליטיקאים רבים, בהם יו"ר 'דגל התורה' ח"כ משה גפני וח"כ מאיר פרוש.

בין המנחמים, נראה גם השר חיים כץ, שמכהן כיום בשלל תפקידים - כשר הבריאות, הבינוי והשיכון, הרווחה והתיירות, שהגיע לנחם כאשר שהה במקום גם הגאון רבי צמח מאזוז.

במהלך השיחה ביניהם, סיפר השר כץ, כי מאז בר המצווה שלו - לפני כ-65 שנים - הוא הניח תפילין רק פעם אחת בלבד.

הרב מאזוז ביקש ממנו להניח תפילין בו במקום ולאחר שהשר נענה בחיוב, בנו של אלי ישי הביא את התפילין שלו.

וכך, השר חיים כץ, בהתרגשות גדולה ותוך שהוא רועד - זכה והניח תפילין, בפעם השנייה בחייו.

אלי ישיניחום אבליםתפיליןהנחת תפיליןחיים כץהרב צמח מאזוז

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (92%)

לא (8%)

סמנו אותנו כמקור מועדף בגוגל
עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

2
אלה הצדיקים של הליכוד
חרד"ק
1
מגלגלים זכות על ידי זכאי זכות של הרב הצדיק והחסיד רבי צמח לקדש שם שמים וכן של רבי אלי ישי
נועם

אולי גם יעניין אותך:

עוד בפוליטי מדיני:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר