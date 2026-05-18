ראש הממשלה בנימין נתניהו קיים לפני כחצי שנה ביקור חשאי ובלתי מדווח בבית הנשיא יצחק הרצוג בירושלים. כך חשף הערב (שני) יובל שגב בחדשות 13.

הפגישה, שהתקיימה תחת מעטה סודיות מוחלטת, מתגלה כעת ברקע המגעים השונים המתנהלים בימים אלה באשר לאפשרות של מתן חנינה לראש הממשלה.

על פי פרטי הדיווח, המפגש הדיסקרטי התרחש כאשר ראש הממשלה בחר להגיע למשכן הנשיא מבלי להסתייע בשיירת הרכבים הממשלתית הרשמית שמלווה אותו בשגרה - צעד חריג שניתן לפרש אותו כניסיון למנוע את חשיפת התנועה ותיעודה על ידי כלי התקשורת או הציבור הרחב.

הביקור כולו נשמר מחוץ ללוח הזמנים הרשמי והגלוי של שני האישים, ולא הועבר לגביו כל דיווח לגורמים הרלוונטיים בזמן אמת.

הפגישה התקיימה ברקע המגעים השונים המתנהלים בתקופה האחרונה באשר לאפשרות של מתן חנינה לראש הממשלה - סוגיה המצויה תחת סמכותו הבלעדית של נשיא המדינה ונחשבת לאחד הנושאים הרגישים ביותר במערכת הציבורית.

בית הנשיא מכחיש, הלשכה שותקת

בתגובה לחשיפה, בבית הנשיא הכחישו את הפגישה. במקביל, מצד לשכת ראש הממשלה בנימין נתניהו לא נמסרה תגובה או התייחסות רשמית לממצאים שהוצגו בדיווח בערוץ 13.