סערת הפאץ'

"כפייה חילונית": צפו בעימות המביך באולפן חדשות 13

המגיש אייל ברקוביץ' שלף פאצ'ים עם כיתובים פרובוקטיביים וניסה להצמידם בכוח לחליפתו של ח"כ צבי סוכות • העימות הפיזי עורר סערה ברשתות: "בריונות טהורה" | הרקע: סוכות הגיע לאולפן עם פאץ' "משיח" כמחאה על מאסר לוחמים (עיתונות ומדיה)

ברקו וחה"כ סוכות| צילום: צילום: באדיבות חדשות 13

דרמה חסרת תקדים התרחשה אמש (רביעי) באולפן חדשות 13, כאשר עימות מילולי בין המגיש אייל ברקוביץ' לבין חבר הכנסת צבי סוכות הפך לתקרית פיזית מביכה שעוררה גל ביקורת נרחב בציבוריות הישראלית.

ח"כ סוכות הגיע לראיון עם המגישים ברקוביץ' ומוריה אסרף כשהוא עונד על בגדיו פאץ' בולט עם הכיתוב "משיח" - מחאה מובהקת נגד החלטת הרמטכ"ל לשלוח לוחמים לימי מאסר בכלא הצבאי בשל ענידת הסמל. אלא שהמחאה הפוליטית הובילה במהירות לתגובה שחצתה את כל הקווים המקובלים.

"למה עם הידיים?" - העימות הפיזי

תוך כדי השידור החי, שלף ברקוביץ' פאצ'ים שהכין מראש עם הכיתובים "אהרון ברק המלך" ו"אחים לנשק". המגיש לא הסתפק בהצגתם למצלמה, אלא קם ממקומו וניסה להצמיד אותם באופן פיזי ובכוח לחליפתו של חבר הכנסת ההמום.

ח"כ סוכות מיהר להסיר מעצמו את הפאצ'ים שנכפו עליו, אך המגיש לא עצר בכך. סוכות, שניסה לשמור על קור רוח, הדף את המגיש ותהה בפניו בפליאה: "למה עם הידיים?".

חה"כ סוכות הוסיף גם: "יש יותר מידי אנשים שיש להם תחושה שהרמטכ"ל הוריד לחייל את הפאצ' רק בגלל המילה שכתובה עליו, למילה הזו יש משמעות וזו הסיבה שהוא בחר להוריד את זה, הוא זיהה שיש פה משהו עמוק ואם היה כתוב משהו אחר כנראה שהוא היה מתנהג אחרת. זה עונש לא מידתי בשום צורה. אם היה לחייל פאצ' של אחים לנשק הוא לא היה מקבל כזה עונש חמור.

הוא הדגיש: "בענייני משמעת בצבא צריך להיות אחידות, אבל בסוף בצה"ל יש הרבה סוגים של פאצ'ים שחיילים שמים על עצמם אבל דווקא את הפאצ' הזה הרמטכ"ל החליט להוריד יש הרגשה שמדובר במלחמה על ערכים. אנשים שעשו עבירות חמורות יותר בצבא נענשו פחות בחומרה".

התנהלותו הפיזית והאגרסיבית של המגיש כלפי נבחר הציבור עוררה מיד בתום התוכנית תגובות חריפות וביקורת נרחבת ברשתות החברתיות, מצד אנשי ימין ושמאל כאחד.

"היה נוגע ככה באישה?"

חבר הכנסת לשעבר ד"ר מיכאל בן ארי התייחס למקרה החריג וכינה את מעשיו של ברקוביץ' "בריונות לשמה". גולשים רבים נוספים תקפו ברשתות החברתיות את השימוש הפיזי של המגיש ככלי לניגוח פוליטי.

אחד הגולשים כתב בסטטוס שהפך ויראלי: "זו בריונות טהורה, מה הוא ניסה לעשות, להביך אותו בלייב? הוא היה מעז לגעת ככה באישה בשידור?". ביקורת נוספת התמקדה בשאלה האם מגיש תוכנית חדשות רשאי לבצע מעשה פיזי כלפי אורח בשידור חי.

יצוין כי זו לא הפעם הראשונה שברקוביץ' מעורר סערה בשל התנהלותו כלפי אורחים. רק לפני מספר שבועות התפרסם כי הוא לקח על עצמו לממן אברך במסגרת מיזם "יששכר וזבולון", בעקבות פגישה עם ינון מגל.

הרקע: מחאה על מאסר לוחמים

הגעתו של ח"כ סוכות לאולפן עם פאץ' "משיח" לא הייתה מקרית. המחאה נולדה כתגובה לסערה הציבורית שהתחוללה סביב החלטת הרמטכ"ל לשלוח לוחמים לימי מאסר בכלא הצבאי בשל ענידת הפאץ' במהלך השירות.

סוכות, המכהן כיו"ר ועדת המשנה לחינוך, ידוע בעמדותיו הנחרצות בנושאים ביטחוניים ופוליטיים. רק לפני ימים ספורים התפרסם כי עוזרו של ראש עיריית טובא זנגריה עצר אותו במסדרונות הכנסת והפעיל שיחת וידאו עם ראש העיר, שאיים עליו שלא יעז להגיע לעירו.

כעת, לאחר העימות הפיזי באולפן, נותרה השאלה האם ערוץ 13 יתייחס לאירוע ויפעל כנגד המגיש שחצה את הקווים המקובלים בעיתונות המקצועית.

אף אחד לא מדבר על השקר שזועק לרמטכ''ל מהקרחת-הוא מקשקש על מחסור חמור בחיילים קרביים ומעיף פעם אחר פעם חיילי קרבי על שטויות פרוגרסיביות, איך אפשר לקחת אותו ברצינות?!
יאיר
איזה אלימות. נכנס למרחב בפרטי, דוחף לו פאצ'ים על החליפה, ילד מגודל
