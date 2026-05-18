"כפייה חילונית": צפו בעימות המביך באולפן חדשות 13

דרמה חסרת תקדים התרחשה אמש (רביעי) באולפן חדשות 13, כאשר עימות מילולי בין המגיש אייל ברקוביץ' לבין חבר הכנסת צבי סוכות הפך לתקרית פיזית מביכה שעוררה גל ביקורת נרחב בציבוריות הישראלית.

ח"כ סוכות הגיע לראיון עם המגישים ברקוביץ' ומוריה אסרף כשהוא עונד על בגדיו פאץ' בולט עם הכיתוב "משיח" - מחאה מובהקת נגד החלטת הרמטכ"ל לשלוח לוחמים לימי מאסר בכלא הצבאי בשל ענידת הסמל. אלא שהמחאה הפוליטית הובילה במהירות לתגובה שחצתה את כל הקווים המקובלים.

"למה עם הידיים?" - העימות הפיזי

תוך כדי השידור החי, שלף ברקוביץ' פאצ'ים שהכין מראש עם הכיתובים "אהרון ברק המלך" ו"אחים לנשק". המגיש לא הסתפק בהצגתם למצלמה, אלא קם ממקומו וניסה להצמיד אותם באופן פיזי ובכוח לחליפתו של חבר הכנסת ההמום.

ח"כ סוכות מיהר להסיר מעצמו את הפאצ'ים שנכפו עליו, אך המגיש לא עצר בכך. סוכות, שניסה לשמור על קור רוח, הדף את המגיש ותהה בפניו בפליאה: "למה עם הידיים?".

חה"כ סוכות הוסיף גם: "יש יותר מידי אנשים שיש להם תחושה שהרמטכ"ל הוריד לחייל את הפאצ' רק בגלל המילה שכתובה עליו, למילה הזו יש משמעות וזו הסיבה שהוא בחר להוריד את זה, הוא זיהה שיש פה משהו עמוק ואם היה כתוב משהו אחר כנראה שהוא היה מתנהג אחרת. זה עונש לא מידתי בשום צורה. אם היה לחייל פאצ' של אחים לנשק הוא לא היה מקבל כזה עונש חמור.

הוא הדגיש: "בענייני משמעת בצבא צריך להיות אחידות, אבל בסוף בצה"ל יש הרבה סוגים של פאצ'ים שחיילים שמים על עצמם אבל דווקא את הפאצ' הזה הרמטכ"ל החליט להוריד יש הרגשה שמדובר במלחמה על ערכים. אנשים שעשו עבירות חמורות יותר בצבא נענשו פחות בחומרה".

התנהלותו הפיזית והאגרסיבית של המגיש כלפי נבחר הציבור עוררה מיד בתום התוכנית תגובות חריפות וביקורת נרחבת ברשתות החברתיות, מצד אנשי ימין ושמאל כאחד.