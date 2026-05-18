כיכר השבת
מזעזע

אחיו של החטוף איציק אלגרט חושף: זו הסיבה ששוביו רצחו אותו בשבי

דני אלגרט, אחיו של החטוף שנרצח בשבי איציק אלגרט, נשא היום דברים בדיון שנערך בוועדת החינוך של הכנסת בנושא יום האחדות | אלגרט חשף: "אני מספר לכם משהו טרי, קיבלתי מידע. אחי הוצא להורג בזמן חקירה כי הוא גמגם והחוקרים התעצבנו עליו, המחבלים הארורים האלה" (בארץ)

4תגובות
העימות בין השר סמוטריץ' לאלגרט
העימות בין השר סמוטריץ' לאלגרט| צילום: צילום: ערוץ הכנסת

דני אלגרט, אחיו של החלל חטוף איציק אלגרט, חשף היום (שני) בוועדת החינוך של הכנסת בדיון על יום האחדות כי אחיו הוצא להורג בשבי החמאס משום שהוא גמגם.

אחיו של החלל חטוף אמר: "אח שלי איציק אלגרט וגיסי אלכס דנציג, הופקרו בשביעי באוקטובר בקיבוץ ניר עוז. נחטפו לעזה. גיסי נהרג על ידי הפצצה של חיל האוויר במנהרה ואתמול אני מספר לכם משהו טרי, קיבלתי מידע. אחי הוצא להורג בזמן חקירה כי הוא גמגם והחוקרים התעצבנו עליו, המחבלים הארורים האלה".

אלגרט תקף את הממשלה ואמר: "שאנחנו מדברים על אחדות, אנחנו צריכים לזכרו שאזרחי ישראל הופקרו במנהרות החמאס למוות. אין מילה אחרת להגיד, מכיוון שעומד השר בן גביר ומתגאה בזה שטרפד עסקה, כשעומד ראש הממשלה ואומר שציר פילדלפי וציר מורג הם סלע קיומנו. 

"כשאומרים לו שאפשר להחזיר שישה מבוגרים במקום נשים, הוא מוותר על המבוגרים וממשיך בלחימה כי אין נשים כרגע, צריך טיפה צניעות לדבר על אחדות", הוסיף אלגרט.

בדיון אחר, שנערך בוועדת החוקה בנושא פיצול תפקיד היועץ המשפטי לממשלה, התיישב אלגרט ליד שר האוצר בצלאל סמוטריץ' ופנה אליו ישירות. "אין אף מדינה בעולם שמפקירה את החטופים שלה", אמר. סמוטריץ' השיב לו: "מי אדוני?".

תגובת השר עוררה התקוממות מיידית וצעקות מצד חברי כנסת ונוכחים נוספים באולם, שזעמו על כך שהשר אינו מכיר את אלגרט וקראו לעברו: "כל המדינה מכירה אותו". השר סמוטריץ' הבין את טעותו והתנצל בפני אחיו של החטוף.

חטופים בעזהאיציק אלגרטדני אלגרט

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (61%)

לא (39%)

סמנו אותנו כמקור מועדף בגוגל
עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

4
מי שהפקיר את אחיך זה רונן בר וסגנו אהרון חליוה הרצי הלוי וכנראה מפקד מרחב דרום בשבכ רק אלו ועוד בני אלףמקדי התצפיתניות שקיבלו אתרעות מהחילות ולא עשו דבר כל הרשעים הללו צריכם להענש קשות
ראש ברזל
3
מאוד קל לעמוד ולצעוק הפקרתם כל פעולה שעשו או לא עשו הבירה שלל טענות ותלונות אין מה לענות למשפחות השכולות זהו נורא ואיום
החלטות קשות
2
גם אני לא מכירה, ויסלחו לי החטופים, לא זוכרת את כולם בשמם, מה לעשות, גרה במרכז. וכמוני עוד אלפים.
אזרחית
1
מה הקשר בין ''הפקרתם אותו'' ל"מדברים על אחדות''? לא רלוונטי
קלמן

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבארץ:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר