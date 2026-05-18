דני אלגרט, אחיו של החלל חטוף איציק אלגרט, חשף היום (שני) בוועדת החינוך של הכנסת בדיון על יום האחדות כי אחיו הוצא להורג בשבי החמאס משום שהוא גמגם.

אחיו של החלל חטוף אמר: "אח שלי איציק אלגרט וגיסי אלכס דנציג, הופקרו בשביעי באוקטובר בקיבוץ ניר עוז. נחטפו לעזה. גיסי נהרג על ידי הפצצה של חיל האוויר במנהרה ואתמול אני מספר לכם משהו טרי, קיבלתי מידע. אחי הוצא להורג בזמן חקירה כי הוא גמגם והחוקרים התעצבנו עליו, המחבלים הארורים האלה".

אלגרט תקף את הממשלה ואמר: "שאנחנו מדברים על אחדות, אנחנו צריכים לזכרו שאזרחי ישראל הופקרו במנהרות החמאס למוות. אין מילה אחרת להגיד, מכיוון שעומד השר בן גביר ומתגאה בזה שטרפד עסקה, כשעומד ראש הממשלה ואומר שציר פילדלפי וציר מורג הם סלע קיומנו.

"כשאומרים לו שאפשר להחזיר שישה מבוגרים במקום נשים, הוא מוותר על המבוגרים וממשיך בלחימה כי אין נשים כרגע, צריך טיפה צניעות לדבר על אחדות", הוסיף אלגרט.

בדיון אחר, שנערך בוועדת החוקה בנושא פיצול תפקיד היועץ המשפטי לממשלה, התיישב אלגרט ליד שר האוצר בצלאל סמוטריץ' ופנה אליו ישירות. "אין אף מדינה בעולם שמפקירה את החטופים שלה", אמר. סמוטריץ' השיב לו: "מי אדוני?".

תגובת השר עוררה התקוממות מיידית וצעקות מצד חברי כנסת ונוכחים נוספים באולם, שזעמו על כך שהשר אינו מכיר את אלגרט וקראו לעברו: "כל המדינה מכירה אותו". השר סמוטריץ' הבין את טעותו והתנצל בפני אחיו של החטוף.