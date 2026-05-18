בזמן שאשתו יולדת: הצעד של שר החינוך מאחורי הגב של המנכ"ל

אמש (ראשון) נחשף בערוץ i24NEWS תמונת מצב מדאיגה של ניסיונות השתקה ושינויים מבניים כוחניים במשרד החינוך.

אחרי שהתגלו תוצאות "מבישות" של תלמידי כיתות ט' במבחני המדעים והאנגלית, הורה השר יואב קיש לראמ"ה (הרשות הארצית למדידה והערכה) לאסור על פרסום התוצאות עד להודעה חדשה. במשרד החינוך הצדיקו את המהלך ב"חשש לתקלות חמורות" ופרסומים מטעים מצד הרשות.

שיא הדרמה נרשם כאשר השר כינס ישיבה דחופה על עתיד הרשות בדיוק כשמנכ"ל ראמ"ה שהה בחדר הלידה עם אשתו.

למרות בקשת המנכ"ל לדחות את הדיון ביומיים, השר סירב והציע לו "לעלות טלפונית". בהיעדרם של אנשי המקצוע מראמ"ה, קיבל קיש החלטה חד-צדדית: הקמת אגף מדידה והערכה חדש בתוך משרד החינוך והעברת סמכויות מחקר לידי המדענית הראשית, צעד שנתפס כפגיעה קשה בעצמאות הגוף האמון על בחינת הישגי התלמידים.

תגובת משרד החינוך:

״לאור חשש לתקלות חמורות בהתנהלותה של ראמ״ה שהובילו לפרסומים מטעים, עד שהנושא לא יבדק מקצועית ויתוקן - לא ניתן להסתמך על שום פרסום של ראמ״ה״.