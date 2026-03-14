לאור המצב הביטחוני מערכת החינוך נכנסת לשבוע נוסף של למידה מרחוק. בשל הודעת פיקוד העורף, שר החינוך הוציא לפני זמן קצר (מוצ"ש) הודעת עדכון.

בהמשך להודעת פיקוד העורף, משרד החינוך מודיע כי מחר לא יתקיימו לימודים במוסדות החינוך בכל רחבי הארץ.

מתווה היישום הדיפרנציאלי של מערכת החינוך יחל ביום שני הקרוב ברשויות הצהובות בלבד, בהתאם לחלוקת האזורים שהוגדרה על ידי פיקוד העורף:

- רשויות צהובות: פתיחה מדורגת של בתי ספר וגנים, בכפוף למיגון ולמרחבים מוגנים.

- רשויות אדומות: המשך לימודים מרחוק עד להודעה חדשה.

יש לציין כי פתיחת מערכת החינוך בכל רשות צהובה מותנית במיגון הקיים ובהחלטת הרשות המקומית. לפיכך, תושבי הרשויות הצהובות שבהן פיקוד העורף אישר לקיים לימודים פיזיים נדרשים להתעדכן באופן ישיר מול הרשות המקומית לגבי המוסדות שייפתחו ללמידה פיזית במסגרת המתווה המדורג.

הסעות: בהתאם למדיניות שנקבעה לתקופה זו, בשלב הראשון לא יופעלו הסעות מאורגנות. ההגעה והפיזור מהמוסדות יהיו עצמאיים בלבד.

שר החינוך יואב קיש: "לאור המצב הביטחוני רובה המוחלט של מערכת החינוך יפעל בלמידה מרחוק בלבד. אני מברך את פיקוד העורף על כך שאימץ את המדיניות שהובלתי לאורך כל הדרך: מתווה פתיחה מצומצם והדרגתי של מערכת החינוך. מדובר בפתיחה נקודתית ומדורגת, אחראית ומבוקרת, המותאמת לשוני בין הרשויות ובמפת האיומים, ומאפשרת זמן היערכות של כ‑24 שעות מראש. במתווה המוגן אנו מאפשרים הפעלת מערכת החינוך לטובת חוסן הילדים, ההורים ומערכת החינוך כולה, שנמצאת בחזית העורף הישראלי. מערכת החינוך תפעל באופן מיטבי כדי להבטיח שעד יום שני כלל ההיערכות במקומות הרלוונטיים תושלם והמערכת תהיה ערוכה לפתיחה מדורגת. לכל אורך הדרך אנו שמים דגש על היבטי הביטחון והבטיחות של התלמידים ושל צוותי החינוך".