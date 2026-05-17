- צילום: דוברות המשטרה | צילום: צילום: דוברות המשטרה 10 10 0:00 / 0:16

רפובליקת בננות על כבישי יהודה ושומרון: פעילות אכיפה שגרתית של שוטרי אגף התנועה במרחב יהודה, שנערכה הבוקר (ראשון) בכביש 60 סמוך לצומת גוש עציון, חשפה מקרה חמור במיוחד של זלזול מוחלט בחוק ובחיי אדם.

השוטרים עצרו לבדיקה משאית בעלת לוחית רישוי פלסטינית, ונדהמו לגלות כי מדובר ב"פצצה מתקתקת" על גלגלים, המובלת על ידי נהג רצידיוויסט שאינו מורשה לעלות על ההגה. במהלך בדיקת התקינות שערכו השוטרים לרכב המשא, נחשפה מסכת מבהילה של ליקויי בטיחות חמורים המהווים סכנה מיידית ליושבי הרכב ולשאר משתמשי הדרך. בין היתר, צמיגי המשאית נמצאו שחוקים ובלויים לחלוטין, ובתוך תא הנהג התברר כי אין כלל ידיות לפתיחת הדלתות מבפנים – לא בצד הנהג ולא בצד הנוסע. המשמעות היא שבמקרה של תאונה או שריפה, יושבי הרכב היו נלכדים בתוכו ללא יכולת חילוץ עצמי. בדיקה מעמיקה במסופי המשטרה העלתה נתון נוסף: במהלך ארבע השנים האחרונות, בין 2023 ל-2026, הורדה משאית זו מהכביש לא פחות משמונה פעמים בגין ליקויים קשים, אך פעם אחר פעם הוחזרה לכביש באופן פיראטי ומסוכן.

( צילום: דוברות המשטרה )

( צילום: דוברות המשטרה )

אם לא די במצבה המכני המחפיר של המשאית, בדיקת זהותו של הנהג – תושב חברון בשנות ה-30 לחייו – הבהירה לשוטרים כי מדובר בעבריין תנועה סדרתי שאינו נרתע מאף סנקציה. התברר כי רק בחודש פברואר האחרון גזר עליו בית המשפט, בנוכחותו, עונש פסילת רישיון למשך תשעה חודשים. אולם הנהג בחר להתעלם לחלוטין מהחלטת השופטים והמשיך לנהוג כרגיל. זוהי הפעם הרביעית בתוך שנתיים בלבד שהחשוד נתפס כשהוא נוהג בזמן שרישיונו פסול.

ניצול ציני של הראשל"צ: סרטון מזויף שפורסם הביא למלכודת משה בשן | 14:06

הפעילות המדוברת היא חלק ממבצע ממוקד ונרחב בשם 'קו לבן', המנוהל במחוז ש"י מזה מספר חודשים, שמטרתו להילחם בתאונות הדרכים הקטלניות באזור ולבלום נהגים מסוכנים ופורעי חוק שנוהגים בפסילה ומציבים סיכון ממשי לחיי אדם.

בעקבות הממצאים החמורים, הנהג נעצר מיד בשטח והועבר לחקירה אינטנסיבית ביחידת בוחני התנועה של מחוז ש"י. בסיום חקירתו, ולאור עברו העשיר וסיכונו לציבור, הוא נכלא. המשאית המסוכנת הורדה פעם נוספת מהכביש ונאסרה לשימוש, ובתום שימוע מנהלי שנערך על ידי קצין משטרה, הוחלט להשביתה באופן מיידי למשך 60 ימים. המשטרה צפויה לפעול להגשת כתב אישום ובקשת מעצר עד תום ההליכים נגד הנהג.

( צילום: דוברות המשטרה )