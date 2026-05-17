עוד בחור, ועוד אחד ועוד אחד | השוטרים נדהמו כמה בחורי ישיבות נכנסו לרכב זעיר

שוטרי ימ"ר בירושלים עצרו רכב קיה פיקנטו שנראה עמוס באופן חריג • בבדיקה התגלה מחזה מסוכן: 8 נוסעים נדחסו ברכב המיועד ל-5 בלבד • הנהג קיבל הזמנה לבית משפט בגין נהיגה בקלות ראש | התיעוד המלא (משטרה)

צילום: דוברות המשטרה

שוטרי היחידה המרכזית (ימ"ר) ב של מחוז ירושלים עצרו רכב קיה פיקנטו שעורר את חשדם. הרכב הקטן נראה 'עמוס' באופן חריג, והשוטרים החליטו לעצור אותו לבדיקת אכיפה שגרתית.

כאשר נפתחו דלתות הרכב, נדהמו השוטרים לגלות כי בתוך הפיקנטו הקטנה נדחסו לא פחות משמונה נוסעים - כמעט כפול מהמספר המותר. מדובר בעבירה חמורה המהווה זלזול בחוק וסיכון ממשי לחיי הנוסעים ושאר משתמשי הדרך.

עבירה חמורה המסכנת חיים

על פי הנמסר מדוברות המשטרה, מדובר בעבירה המסכנת חיי אדם באופן ממשי. רכב קיה פיקנטו מיועד לחמישה נוסעים בלבד, כאשר כל נוסע נוסף מעבר למותר מהווה סיכון בטיחותי חמור. במקרה של תאונה, הנוסעים הנוספים חשופים לסכנת חיים, שכן אין להם חגורות בטיחות ואין הגנה מספקת.

כנגד הנהג נרשמה הזמנה לבית המשפט בגין נהיגה בקלות ראש, ויתר הנוסעים נאלצו להסתפק בהסעה אחרת. המשטרה הבהירה כי תמשיך לפעול בנחישות נגד עבירות מסוג זה, המהוות סיכון לשלום הציבור.

תופעה מסוכנת בכבישים

כידוע, תופעת העמסת יתר של נוסעים ברכבים פרטיים אינה חדשה, אך היא מהווה אחת הסכנות המרכזיות בכבישי ישראל. במקרים דומים שנחשפו בעבר, נהגים ניסו להסתיר נוסעים נוספים בריצפת הרכב או במושבים האחוריים, תוך סיכון חיי אדם באופן בוטה.

אגף התנועה הנאבק בקטל בכבישים פועל באופן שוטף נגד עבירות הגורמות לתאונות דרכים, במטרה לצמצם את כמות הנפגעים ולהציל חיים. השוטרים קוראים לציבור להקפיד על כללי הבטיחות ולא להסיע נוסעים מעבר למותר, גם אם מדובר במרחקים קצרים.

המשטרה מזכירה כי נהיגה בקלות ראש עלולה להסתיים בטרגדיה, וקוראת לנהגים לנהוג באחריות ולהקפיד על כללי התנועה והבטיחות בכל עת.

10
😂😂😂
יוסף חיים
9
חח חמודים
מיכי
8
מסריטים עבירת תנועה ומשחירים את כל הקהילה החרדית, למה לא?
שלמה
7
לא תרצח !!!!!!!!!
בעוד 130 שעות בקול רם
6
הנהגות הקלות ראש הן מסוכנות בעיקר.
המסוכן בכביש הוא. היא
5
חילול השם להבין שזה עושה לא טוב לציבור החרדי
דוד
4
המשטרה צריכה לדווח למשגיח של הישיבה הק' בה לומדים הבחורים, שידע מתי והיכן תלמידיו משוטטים בארץ ומתהלכים בה, ושיקדיש את שיעור המוסר הקרוב למצוות ונשמרתם וחומרת איסור חילול ה'.
שמיל
3
מקום ארון אינו מן המידה בפרט שארון נושא את נושאיו ומאן מלכי רבנן
הלמדן
2
עד שהצלחנו להיכנס וזה..... זה לא יפה מה שאתם עושים.....
זה מהפגאז'
1
כמה חבל שלאחרונה הציבור שלנו - בני הישיבות הליטאיות, מושחרים בעדכונים כאלו..
אברך

