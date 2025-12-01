כיכר השבת
השר קיש: חנינה בתמורה לפרישה? לא על הפרק! התיק נולד כדי להפיל ראש ממשלה

שר החינוך, יואב קיש, בריאיון לישי כהן דוחה את האפשרות של הענקת חנינה לנתניהו בתמורה לפרישה מהחיים הציבוריים ועולה להתקפה: "הכל נוהל כדי להפיל ראש ממשלה חזק מימין" | צפו (פוליטי)

שר החינוך, יואב קיש, התארח לריאיון באולפן 'כיכר השבת' והתייחס לבקשת החנינה של ראש הממשלה, , קרא להעניק את החנינה וטען כי החקירות נגד רה"מ נולדו בכדי להפיל ראש ממשלה. הריאיון המלא, הערב ב'כיכר השבת'.

לדבריו: "המשפט הזה הוא משפט מיותר שנבע מרדיפה פוליטית, אנחנו רואים את זה בכל יום בדברים שמתגלים. חבל שאם המשפט ייפסק זה בדיוק המקום שבו רואים את הרדיפה הפוליטית, את התפירה, את הבעיות הקשות שיש לנו בפרקליטות".

קיש הדגיש: "אני במידה מסוימת חושב שזה חבל שצריך להפסיק אבל הסיבה שצריך להפסיק זה בשל הרצון לקיים שלושה דיונים בשבוע, בתקופה סופר רגישה למדינת ישראל".

"אני מסתכל בסוף במצב הנוכחי שאנחנו נמצאים היום", הוסיף שר החינוך: "האם הטרלול הזה צריך להמשיך או להפסיק ואז אולי אותם גורמים פוליטיים שרק בגללם התחיל כל התיק הזה, זה הכל נוהל כדי להפיל ראש ממשלה חזק מימין, אז במכלול השיקולים - אתה לוקח החלטה".

קיש הדגיש כי לא עומדת על הפרק האופציה של חנינה בתמורה לפרישה מהחיים הציבוריים: "חד משמעית לא, זה אסון גדול, לא חושב שזה בכלל עומד על הפרק".

