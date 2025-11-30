כיכר השבת
"טראמפ עמד לנגד עיניי"

"המשך המשפט קורע אותנו" | נתניהו מגיב בוידיאו לבקשת החנינה • צפו

ראש הממשלה נתניהו, מגיב בוידיאו לאחר בקשת החנינה שהגיש באמצעות עורך דינו ומסביר מה הוביל אותו להחלטה הדרמטית של הגשת בקשת החנינה מהנשיא יצחק הרצוג | צפו (חדשות, פוליטי) 

4תגובות
דבריו של ראש הממשלה | צפו (צילום: דוברות הליכוד)

, הגיש היום (ראשון) בקשת חנינה מ, באמצעות עורך דינו עמית חדד ולפני זמן קצר הוא התייחס לבקשה בוידיאו שהפיצו אנשי לשכתו.

"אזרחי ישראל כמעט עשור עבר", פתח נתניהו ואמר: "מאז החלו החקירות נגדי, המשפט בעניני מתנהל קרוב לשש שנים והוא צפוי להימשך עוד הרבה שנים, ככל שהראיות והעדויות המזכות שמקריסות לחלוטין את טיעוני השווא נגדי - קורסות בבית המשפט".

עוד אמר נתניהו: "הכי טוב לי היה להמשיך את המשפט, מכיוון שהתשתית הראיתית נגדי בוצעה תוך ביצוע עבירות חמורות, האינטרס שלי היה להמשיך עד התהליך עד הסוף, עד לזיכוי המלא".

לדבריו: "המציאות הביטחונית, האינטרס הלאומי, מחייב אחרת, מדינת ישראל ניצבת בפני אתגרים אדירים והזדמנויות, וכדי לנצל את ההזדמנויות נדרשת אחדות לאומית, המשך המשפט קורע את העם, סיום המשפט ינמיך את הלהבות ויקדם פיסוי רחב, שהמדינה שלנו כל כך זקוקה לו".

"מה שקרה בזמן האחרון", הבהיר נתניהו, "הכריע את הכף, וזאת בשל כך שאני נדרש להעיד שלוש פעמים בשבוע, זו דרישה בלתי הגיונית, כמו כן עמדו לנגד עיניי, היו הפניות של לנשיא המדינה, ההזדמנויות שיש עכשיו לא בטוח שיחזרו ולכן הגשתי את החנינה".

כפי שדווח לפני זמן קצר, כעת כאמור מועברת בקשת החנינה על פי הכללים, למחלקת החנינות במשרד המשפטים שתרכז גם את חוות הדעת הרלוונטיות מהגורמים השונים במשרד המשפטים, ולאחר מכן הן יועברו ליועצת המשפטית של בית הנשיא וצוותה להכנת חוות דעת נוספת לנשיא המדינה.

בבית הנשיא מציינים, כי מדובר בבקשת חנינה יוצאת דופן ובעלת השלכות משמעותיות. לאחר קבלת כל חוות הדעת, נשיא המדינה ישקול אותה באחריות ובכובד ראש.

הבקשה כוללת שני מסמכים: מכתב מפורט חתום על ידי עורך דינו, ומכתב חתום על ידי ראש הממשלה בנימין נתניהו. לאור חשיבות הבקשה יוצאת הדופן והשלכותיה – מופצים בזה המסמכים לציבור.

בקשת החנינה שהגיש נתניהו

הנשיא הרצוג כאמור קיבל את בקשת החנינה, וכעת הוא צריך לשקול אם לקבלה או לדחותה, במידה ויחליט לקבלה, סביר להניח שיוגשו עתירות רבות לבג"ץ, שיצטרך לבחון את חוקיות ההחלטה.

0 תגובות

4
אסור להתנות את החנינה בפרישה מהחיים הפוליטיים. רק העם בבחירות דמוקרטיות יחליט אם ישאר או לא.
צחי
3
ראש ממשלה מסכן ואומלל, לא יכול להגיד את האמת הפשוטה והידועה לכל, שהמשפט גוזל ממנו זמן יקר ומחבל בתיפקודו כראש ממשלה - כי אם יגיד את זה השופטים מיד יזדעקו ויאמרו לוף אז בעצם אתה אומר שאתה לא מסוגל לנהל גם מדינה וגם משפט אם כן נוציא אותך לנבצרות... הוא מלהטט במילים, מסכן ואומללף אריה עייף מול להקת צבו
ביכמוש
2
תהיה חזק- תמשיך להנהיג בכל הכוח ותמשיך להיצמד חזק לימין האמיתי רק כך תצליח- ברור שהכל רק כדי לשוברך/כל הימין
חזק
1
הבעיה שאתה חיזקת את מערכת המשפט שצריך מזמן לפרק אותה מהיסוד
נו

