ראש הממשלה נתניהו, הגיש היום (ראשון) בקשת חנינה מהנשיא הרצוג, באמצעות עורך דינו עמית חדד ולפני זמן קצר הוא התייחס לבקשה בוידיאו שהפיצו אנשי לשכתו.

"אזרחי ישראל כמעט עשור עבר", פתח נתניהו ואמר: "מאז החלו החקירות נגדי, המשפט בעניני מתנהל קרוב לשש שנים והוא צפוי להימשך עוד הרבה שנים, ככל שהראיות והעדויות המזכות שמקריסות לחלוטין את טיעוני השווא נגדי - קורסות בבית המשפט".

עוד אמר נתניהו: "הכי טוב לי היה להמשיך את המשפט, מכיוון שהתשתית הראיתית נגדי בוצעה תוך ביצוע עבירות חמורות, האינטרס שלי היה להמשיך עד התהליך עד הסוף, עד לזיכוי המלא".

לדבריו: "המציאות הביטחונית, האינטרס הלאומי, מחייב אחרת, מדינת ישראל ניצבת בפני אתגרים אדירים והזדמנויות, וכדי לנצל את ההזדמנויות נדרשת אחדות לאומית, המשך המשפט קורע את העם, סיום המשפט ינמיך את הלהבות ויקדם פיסוי רחב, שהמדינה שלנו כל כך זקוקה לו".

"מה שקרה בזמן האחרון", הבהיר נתניהו, "הכריע את הכף, וזאת בשל כך שאני נדרש להעיד שלוש פעמים בשבוע, זו דרישה בלתי הגיונית, כמו כן עמדו לנגד עיניי, היו הפניות של הנשיא טראמפ לנשיא המדינה, ההזדמנויות שיש עכשיו לא בטוח שיחזרו ולכן הגשתי את החנינה".

כפי שדווח לפני זמן קצר, כעת כאמור מועברת בקשת החנינה על פי הכללים, למחלקת החנינות במשרד המשפטים שתרכז גם את חוות הדעת הרלוונטיות מהגורמים השונים במשרד המשפטים, ולאחר מכן הן יועברו ליועצת המשפטית של בית הנשיא וצוותה להכנת חוות דעת נוספת לנשיא המדינה.

בבית הנשיא מציינים, כי מדובר בבקשת חנינה יוצאת דופן ובעלת השלכות משמעותיות. לאחר קבלת כל חוות הדעת, נשיא המדינה ישקול אותה באחריות ובכובד ראש.

הבקשה כוללת שני מסמכים: מכתב מפורט חתום על ידי עורך דינו, ומכתב חתום על ידי ראש הממשלה בנימין נתניהו. לאור חשיבות הבקשה יוצאת הדופן והשלכותיה – מופצים בזה המסמכים לציבור.

בקשת החנינה שהגיש נתניהו