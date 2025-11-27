בית משפט פדרלי לערעורים קבע כי נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ ועורכת דינו לשעבר, אלינה חאַבָּה, מחויבים לשלם קנס של כמיליון דולר שהוטל עליהם בעקבות הגשת תביעה שנחשבה כ“חסרת בסיס” נגד הילרי קלינטון, ראש ה־FBI לשעבר ג’יימס קומי ודמויות נוספות.

הנשיא האשים את קלינטון ואחרים ביצירת קנוניה במטרה למנוע את נצחונו בבחירות 2016. זאת לדבריו באמצעות ליבוי ההאשמות על התערבות רוסיה בבחירות לנשיאות, שהתבצעה לטענתם במטרה לפגוע בקמפיין של הילרי קלינטון ולסייע לטראמפ.

ההחלטה של בית המשפט הפדרלי לערעורים במחוז ה־11 מאשרת את פסיקת 2023, שבה נקבע כי התביעה שהגיש טראמפ הייתה מופרכת הן מבחינה עובדתית והן מבחינה משפטית.

על פי ההחלטה, טראמפ וחאַבָּה יידרשו לשלם כ־938 אלף דולר, סכום שיועבר בין עשרות הנתבעים שהופיעו בתיק. השופט שכתב את פסק הדין המקורי בשנת 2023 ציין כי מדובר בתביעה שלא הייתה צריכה להיות מוגשת כלל, וכינה את טראמפ “מתדיין מתוחכם” שעושה שימוש במערכת המשפט כזירה לנקמה ביריבים פוליטיים.

שניים מן התובעים ביקשו להטיל סנקציות נוספות בטענה שגם הערעור של טראמפ היה חסר בסיס, אך בית המשפט דחה בקשה זו.