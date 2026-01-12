ארצות הברית ביצעה ב־3 בינואר תקיפה צבאית נרחבת נגד ונצואלה, במהלכה נתפס הנשיא ניקולס מדורו והועבר לארצות הברית - כמעט ללא פגיעה בכוחות האמריקניים.

לפי נשיא ארה״ב דונלד טראמפ, יותר מ־150 כלי טיס השתתפו במבצע, בהם מפציצים ומטוסי קרב, והם הצליחו לשתק חלק משמעותי ממערכות ההגנה האווירית של ונצואלה.

במקביל, קראקס חוותה הפסקות חשמל נרחבות, מה שהוביל להערכות כי בוצעה גם מתקפת סייבר אמריקנית על תשתיות אזרחיות. טראמפ רמז שארצות הברית אחראית להפלת החשמל, אך לא סיפק פרטים. לדבריו, “האורות של קראקס כבו במידה רבה בזכות מומחיות מסוימת שיש לנו”.

גורמי ביטחון העריכו כי פיקוד הסייבר ופיקוד החלל של צבא ארה״ב נטלו חלק במבצע, ייתכן באמצעות חדירה למערכות פיקוד ושליטה. יו״ר המטות המשולבים, הגנרל דן קיין, אמר כי עם התקרבות כוחות החילוץ לחופי ונצואלה הופעלו “מגוון יכולות במקביל” מצד פיקוד החלל, פיקוד הסייבר וגופים נוספים כדי לאפשר מעבר בטוח.

אמצעי הלחימה שהשתתפו במבצע

במבצע השתתפו מטוסי F-22, F-35, F/A-18, מטוסי לוחמה אלקטרונית EA-18, מטוסי התרעה מוקדמת, מפציצי B-1 ומל״טים רבים. לדברי קיין, חיל האוויר האמריקני פירק ונטרל את מערכות ההגנה האווירית של ונצואלה באמצעות חימושים מתקדמים, כולל טילים נגד מכ״ם מסוג AGM-88, כדי להבטיח את חדירת המסוקים לאזור קראקס.