אדם אחד נפגע לאחר שמשאית מחברת U-Haul נסעה דרך הקהל, במהלך הפגנת תמיכה בלוס אנג’לס במפגינים נגד המשטר באיראן.

האירוע התרחש בסביבות השעה 15:30 ביום ראשון. בהודעת המשטרה נמסר כי נהג המשאית התנגש באנשים שצעדו לאורך רחוב וטרן, באזור הבניין הפדרלי. הנהג, גבר מבוגר שזהותו טרם פורסמה, עוכב לחקירה והנסיבות עדיין נבדקות.

סרטונים שהופצו ברשתות החברתיות הראו את המשאית נעה במהירות דרך קהל צפוף של מאות בני אדם, בעוד אנשים צורחים ברקע. באחד הסרטונים נראה אדם נאחז בצד הרכב ודופק על החלון, בזמן שהמשאית ממשיכה בנסיעתה. בצילומים נוספים ניתן לראות כמה אנשים מנסים למשוך את הנהג מהמשאית דרך החלון.

על דופן המשאית הוצג שלט גדול שעליו נכתב: “לא לשאה. לא למשטר. ארה״ב: אל תחזרו על 1953. לא למולות”.

לפי המשטרה, אדם אחד נפגע מהרכב, אך לא דווח על פציעות חמורות. צוות אמבולנס טיפל בו במקום, ואף אחד מהמעורבים לא פונה לבית חולים לקבלת טיפול רפואי.

ההפגנה התקיימה על רקע המשך חוסר היציבות באיראן, שם מחאות שהחלו בעקבות מצוקה כלכלית התפשטו ברחבי המדינה והפכו לאתגר ישיר למשטר. על פי ארגון זכויות האדם Human Rights Activists News Agency שבסיסו מחוץ לאיראן, 583 בני אדם נהרגו מאז פרוץ המהומות לפני כשבועיים.