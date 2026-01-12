כיכר השבת
פשע מתועד

צרחות אימה: משאית נסעה בפראות דרך הקהל בהפגנה נגד המשטר האיראני | צפו

משאית תועדה כשהיא נוסעת ישירות דרך הקהל, במהלך הפגנת תמיכה בלוס אנג’לס במפגינים נגד המשטר באיראן | על דופן המשאית הוצג שלט גדול שעליו נכתב: "לא לשאה. לא למשטר" | אדם אחד נפגע (בעולם)

אדם אחד נפגע לאחר שמשאית מחברת U-Haul נסעה דרך הקהל, במהלך הפגנת תמיכה בלוס אנג’לס במפגינים נגד המשטר ב.

האירוע התרחש בסביבות השעה 15:30 ביום ראשון. בהודעת המשטרה נמסר כי נהג המשאית התנגש באנשים שצעדו לאורך רחוב וטרן, באזור הבניין הפדרלי. הנהג, גבר מבוגר שזהותו טרם פורסמה, עוכב לחקירה והנסיבות עדיין נבדקות.

סרטונים שהופצו ברשתות החברתיות הראו את המשאית נעה במהירות דרך קהל צפוף של מאות בני אדם, בעוד אנשים צורחים ברקע. באחד הסרטונים נראה אדם נאחז בצד הרכב ודופק על החלון, בזמן שהמשאית ממשיכה בנסיעתה. בצילומים נוספים ניתן לראות כמה אנשים מנסים למשוך את הנהג מהמשאית דרך החלון.

על דופן המשאית הוצג שלט גדול שעליו נכתב: “לא לשאה. לא למשטר. ארה״ב: אל תחזרו על 1953. לא למולות”.

לפי המשטרה, אדם אחד נפגע מהרכב, אך לא דווח על פציעות חמורות. צוות אמבולנס טיפל בו במקום, ואף אחד מהמעורבים לא פונה לבית חולים לקבלת טיפול רפואי.

ההפגנה התקיימה על רקע המשך חוסר היציבות באיראן, שם מחאות שהחלו בעקבות מצוקה כלכלית התפשטו ברחבי המדינה והפכו לאתגר ישיר למשטר. על פי ארגון זכויות האדם Human Rights Activists News Agency שבסיסו מחוץ לאיראן, 583 בני אדם נהרגו מאז פרוץ המהומות לפני כשבועיים.

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (91%)

לא (9%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר