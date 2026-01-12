כיכר השבת
כל העבודה לפח - לא תאמינו למה

לא בדק לפני: אחרי שמונה שנות השקעה באייפל גפרורים - גינס פסל את יצירת 8 המטרים

8 שנות השקעה ועבודה קשה בבניית אייפל גפרורים ירדו לטמיון, לאחר שספר השיאים של גינס הודיע כי היצירה אינה תואמת את חוקי המשחק - לא תאמינו למה (בעולם)

האייפל לצד האמן (צילום: רשתות חברתיות )

ספר השיאים של גינס סירב להכיר בדגם של מגדל אייפל שנבנה מגפרורים כשיא עולם חדש, בטענה כי חומרי הגלם ששימשו לבנייה אינם עומדים בהגדרות הרשמיות. הדגם, שהוקם על ידי רישאר פלוד, תושב מחוז שראנט-מריטים בצרפת, מתנשא לגובה של 7.19 מטרים, אולם נפסל בשל היעדר הקצה הדליק בראשי הגפרורים.

​בניית המגדל נמשכה שמונה שנים ובמהלכן הודבקו בזה אחר זה 706,900 גפרורים. פלוד הסביר כי הפסילה נובעת מהחלטת גינס לראות בחומר הבנייה "מקלות גפרורים" בלבד. "הבעיה היא שבגינס מחשיבים את זה רק כמקלות גפרורים ולא כגפרורים, כלומר הם לא מצוידים בקצה האדום המפורסם, הקצה הדליק. אלו מקלות חדשים", דברי פלוד.

​הדגם המרשים, שעוקף בגובהו את גג ביתו של פלוד, הוצג במלואו לראשונה בחודש ינואר האחרון. בנו של פלוד, שגדל לצד המבנה ההולך ונבנה, ציין כי היה בן עשר בלבד כאשר אביו החל במלאכה. על אף האכזבה מאי-רישום השיא, פלוד אינו מוותר על חשיפת היצירה ומתכנן להציג את המגדל במהלך המשחקים האולימפיים שייערכו בפריז.

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

