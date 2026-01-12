כיכר השבת
העיתונאים אשמים

התקרית המשעשעת במטוס: טראמפ חיפש ידית אחיזה ולא מצא - "הכל בגללכם העיתונאים"

רגע מעניין נרשם הלילה במטוס ה'אייר פורס 1' בזמן שנשיא ארה"ב ענה לשאלות עיתונאים | ניכר היה כי הנשיא עומד בחוסר נוחות, ואישר לעיתונאים כי "אני מחפש משהו להיאחז בו, וזה לא הולך להיות קרוליין", דוברתו האישית של טראמפ, אמר הנשיא (מעניין) 

התקרית עם טראמפ במטוס (צילום: הבית הלבן)

רגע מעניין נרשם הלילה (שני), בזמן שנשיא ארה"ב חזר עם מטוס ה'אייר פורס 1' שלו לבית הלבן מפלורידה.

הנשיא נראה היה טרוד. הוא הסביר לעיתונאים כי הוא מחפש דבר מה במטוס להיאחז בו, ללא הצלחה.

נראה מסתכל לאחוריו, מסיט וילון הצידה ולא מוצא ידית בה יוכל להיאחז בזמן שהוא משוחח עם העיתונאים.

"אני מחפש משהו להיאחז בו", אמר טראמפ, וכדרכו האשים את העיתונאים. "זה הולך להיות מסובך. אני יודע שאתם עשיתם לי את זה. שמתם אותי בסיטואציה שאין לי שום דבר לתפוס וזה בטח לא הולך להיות קרוליין (הדוברת)", אמר הנשיא וחייך.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (90%)

לא (10%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד במעניין:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר