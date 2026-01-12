רגע מעניין נרשם הלילה (שני), בזמן שנשיא ארה"ב חזר עם מטוס ה'אייר פורס 1' שלו לבית הלבן מפלורידה.

הנשיא נראה היה טרוד. הוא הסביר לעיתונאים כי הוא מחפש דבר מה במטוס להיאחז בו, ללא הצלחה.

טראמפ נראה מסתכל לאחוריו, מסיט וילון הצידה ולא מוצא ידית בה יוכל להיאחז בזמן שהוא משוחח עם העיתונאים.

"אני מחפש משהו להיאחז בו", אמר טראמפ, וכדרכו האשים את העיתונאים. "זה הולך להיות מסובך. אני יודע שאתם עשיתם לי את זה. שמתם אותי בסיטואציה שאין לי שום דבר לתפוס וזה בטח לא הולך להיות קרוליין (הדוברת)", אמר הנשיא וחייך.