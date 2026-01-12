בפוסט דרמטי שפרסם נשיא ארה"ב דונלד טראמפ ברשת החברתית שבבעלותו, הוא הודיע על הטלת מכסים בגובה 25 אחוז על כל מדינה שתעשה עסקים עם איראן.

"החל מיום זה, כל מדינה שעושה עסקים עם הרפובליקה האסלאמית של איראן תשלם מכסים של 25% על כל עסק שהיא עושה עם ארצות הברית של אמריקה", נכתב בפוסט. "צו זה הוא סופי".

הטלת המכסים האמריקניים עשויה להפוך לגורם מכריע שמחריף עוד יותר את המשבר הפנימי באיראן, ואף להוות את נקודת השבירה של המצב הכלכלי הקשה ממילא, בזמן שהריאל האיראני מוסיף לצנוח אל מול הדולר.

תקיפה מול דיפלומטיה

הטלת המכסים הגיעה ברקע הודעה מוקדמת יותר של הבית הלבן, על פיה הנשיא ישקול לפנות בערוצים דיפלומטיים קודם לתקיפה באיראן, על רקע רצח המפגינים במחאות.

לדברי דוברת הבית הלבן קרוליין לוויט, "מה שהאיראנים אומרים בפומבי שונה לחלוטין ממה שהם אומרים לארה"ב בחדרי חדרים. הנשיא טראמפ הדגיש שתמיד הדיפלומטיה היא האופציה הראשונה". יחד עם זאת היא הדגישה כי "הוא אינו חושש להשתמש באופציה הקטלנית כאשר הוא חושב שזה נחוץ. האיראנים יודעים זאת טוב יותר מכולם".

למרות הסתייגות הדוברת, על פי דיווח בוול סטריט ג'ורנל, בבית הלבן שוקלים להעניק כעת הזדמנות אחרונה לשיחות עם איראן על תוכנית הגרעין שלה, ואילו טראמפ עצמו נוטה לאשר תקיפות צבאיות בתגובה להרג המפגינים. לבינתיים, בכירים בממשל בהובלת סגן הנשיא ג'יי-די ואנס מנסים לשכנע את טראמפ לבחור תחילה באופציה הדיפלומטית לפני תקיפה צבאית.

לפי הדיווח, טראמפ מעדיף כעת את האופציה של תקיפה צבאית, אולם הוא עשוי לשנות את דעתו על רקע ההתפתחויות באיראן והשיחות עם יועציו. כמה גורמים בממשל אומרים שטראמפ צפוי לתקוף קודם באיראן - ואז לנסות לקיים איתם "משא ומתן רציני".

האזהרה לאמריקאים באיראן: "לעזוב מייד"

במקביל, מחלקת המדינה של ארצות הברית נתנה הוראה לאמריקאים בעלי אזרחות כפולה הנמצאים באיראן לעזוב באופן מיידי.

בהודעה שפרסמה מחלקת המדינה נאמר כי "המחאות ברחבי איראן גוברות. אמצעי אבטחה מוגברים, סגירת כבישים, שיבושים בתחבורה הציבורית וחסימות אינטרנט נמשכים. חברות תעופה ממשיכות להגביל או לבטל טיסות אל איראן וממנה, כאשר מספר חברות משעה את השירות עד יום שישי, 16 בינואר".

על פי ההודעה, "אזרחים צריכים לצפות להפסקות אינטרנט מתמשכות, לתכנן אמצעי תקשורת חלופיים, ואם הדבר בטוח, לשקול יציאה מאיראן דרך היבשה לארמניה או טורקיה".

"בעלי אזרחות כפולה אמריקאית-איראנית חייבים לצאת מאיראן באמצעות דרכונים איראניים", הבהירו במחלקת המדינה. "ממשלת איראן אינה מכירה באזרחות כפולה ותתייחס לבעלי אזרחות כפולה אמריקאית-איראנית אך ורק כאזרחים איראניים. אזרחי ארה"ב נמצאים בסיכון משמעותי לחקירה, מעצר ומעצר באיראן. הצגת דרכון אמריקאי או הוכחת קשרים לארצות הברית יכולה להיות סיבה מספקת לרשויות האיראניות לעצור מישהו".