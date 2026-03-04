גורמים במשרד המודיעין של איראן פנו באופן חשאי לסוכנות הביון המרכזית בהצעה לפתוח בדיונים על תנאים לסיום העימות הצבאי, כך לפי דיווח של ה'ניו יורק טיימס'.

הפנייה הועברה באמצעות סוכנות ביון של מדינה שלישית, יממה בלבד לאחר תחילת המתקפה המשולבת של ארצות הברית וישראל.

​למרות הפנייה, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הבהיר כי המועד לשיחות חלף. בהצהרה שפרסם ברשתות החברתיות כתב הנשיא כי זה מאוחר מדי לניהול משא ומתן. מאוחר יותר אמר טראמפ לכתבים כי המבצע פגע קשות בשדרת ההנהגה העתידית שוושינגטון סימנה לעצמה, וציין כי מרבית האנשים שהיו לנו בראש מתים, ובקרוב מאוד לא נכיר אף אחד.

​במקביל, ישראל מפצירה בממשל האמריקני להתעלם מניסיונות התיווך האיראניים. גורמים בירושלים מעוניינים להמשיך במערכה הצבאית במשך מספר שבועות כדי להביא למיטוט יכולותיה הצבאיות של איראן ואף לגרום לקריסת המשטר.

​הנשיא טראמפ התייחס בדבריו גם לאופייה של ההנהגה האיראנית הנוכחית וכינה אותם משוגעים רדיקלים ואנשים חולים.

הוא העלה את האפשרות ליישם באיראן מודל המזכיר את התערבות ארצות הברית בוונצואלה, תוך שליטה במשאבי הנפט והשארת הנהגה מקומית פרגמטית. לדבריו, מה שעשינו בוונצואלה, הוא חושב, הוא התרחיש המושלם, שכן ניתן לבחור מנהיגים.

​עם זאת, קיימת אי-הסכמה בין המדינות לגבי זהות השלטון הבא. בעוד שבארה"ב בוחנים אפשרות להישענות על גורמים מתוך משמרות המהפכה שאינם מחויבים לאידיאולוגיה הקיצונית, בישראל מתנגדים לכל הסדר שיותיר כוח בידי הארגון, כך לפי העיתון האמריקני.

הנשיא טראמפ סיכם כי השאיפה היא למנוע מצב שבו במקרה הגרוע ביותר מישהו גרוע כמו קודמו יעלה לשלטון, אלא למצוא גורם שיחזיר את המדינה לידי העם.