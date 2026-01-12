הבית הלבן איים - והמוזיאון הנחשב החליף את תמונת הנשיא בתצוגה

התמונה החדשה בתערוכה ( צילום: Donald Trump's official Truth Social page )

המוסד הסמיתסוניאני חשף בשבוע שעבר דיוקן חדש של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ בגלריה הלאומית לפורטרטים, ובמקביל הסיר כמעט לחלוטין את הטקסט הנלווה שהתייחס לשתי ההדחות שלו ולמתקפה על גבעת הקפיטול ב־6 בינואר 2021.

המוסד הסמיתסוניאני הוא רשת המוזיאונים ומוסדות המחקר הגדולה והחשובה ביותר בארצות הברית. זהו גוף ציבורי הפועל בוושינגטון וברחבי המדינה, ומטרתו לשמר, לחקור ולהציג את ההיסטוריה, התרבות, המדע והאמנות של ארצות הברית והעולם. השינויים בתצוגת “נשיאי אמריקה” בגלריה מגיעים לאחר שטראמפ האשים את המוזיאונים בהטיה אידאולוגית וב”ווקיזם”, וכן בעקבות צו של הבית הלבן המחייב את הסמיתסוניאן למסור מסמכים פנימיים נרחבים עד 13 בינואר, תוך איום בקיצוץ אפשרי במימון פדרלי אם לא יעמוד בדרישה.

בעבר הוצג טראמפ בתמונה על רקע שחור, כשידיו שלובות לפניו. כעת הוחלפה התמונה בצילום שחור־לבן חדש שצולם בידי צלם הבית הלבן דניאל טורוק, ובו נראה הנשיא נשען באגרופיו על שולחן “רזולוט”, מביט ישירות אל המצלמה. דובר הבית הלבן דייוויס אינגל מסר לפוקס ניוז כי לראשונה בתולדות הגלריה נתלתה תמונה איקונית שצולמה בבית הלבן לכבוד הנשיא טראמפ, וכי "נוכחותו ואופיו הייחודי" יורגשו ברחבי האולמות.

לצד הדיוקן החדש הוצבה לוחית קצרה במיוחד, הכוללת בעיקר את שנות כהונתו של טראמפ. זאת בניגוד ללוחית הקודמת, שבה נכתב כי הודח פעמיים באשמת ניצול סמכות והסתה למרד בעקבות אירועי הקפיטול, אך זוכה בשני ההליכים בסנאט. לפי סוכנות הידיעות AP, טראמפ הוא הנשיא היחיד בתצוגה הנוכחית שאין לצדו טקסט מורחב המתאר אירועים מרכזיים בתקופת כהונתו, בעוד שדיוקנאות של נשיאים אחרים, בהם ביל קלינטון ואנדרו ג’ונסון, עדיין כוללים אזכור להליכי הדחה שעברו.

הנשיא עצמו שיבח את השינוי בפוסט שפרסם ביום שישי ברשת החברתית שבבעלותו, שם שיתף תמונה של התצוגה המעודכנת. גורם בבית הלבן מסר כי בשלב זה יוצגו צילומים, עד להשלמת דיוקן מצויר רשמי של הנשיא.