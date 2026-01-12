מנחה מתנדב בתוכנית רדיו התפטר מתפקידו לאחר שהרשויות אישרו כי הן מודעות לפוסט שפרסם, בו קרא להרוג את סגן נשיא ארצות הברית, ג’יי.די. ואנס.

בפוסט נכתב: “זה פשוט, הורגים את ג’יי.די. ואנס”, בתגובה לטענה של משתמש אחר שלפיה ואנס סבור שבריטניה וצרפת הן אויבות סבירות של ארצות הברית. הכותב הזדהה כמנחה תוכנית בתחנת הרדיו WUML, תחנה לא מסחרית הפועלת במסגרת אוניברסיטת מסצ’וסטס בלואל וממומנת על ידה.

על פי אתר התחנה, WUML פועלת מאז 1952 ומשמשת קול לסטודנטים של האוניברסיטה ולקהילה המקומית בלואל. התחנה מנוהלת ומופעלת בידי סטודנטים, ומשודרת גם באינטרנט.

לאחר שהאוניברסיטה נחשפה לפוסט, היא פנתה לרשויות. משטרת האוניברסיטה פעלה מיד בתיאום עם ה-FBI, השירות החשאי ומשטרת הייבריל כדי להבטיח מענה מתאים. לדבריהם, נוצר קשר עם האדם שפרסם את הדברים ונערכו הערכות נדרשות בשיתוף גורמים פדרליים, ובסופן נקבע כי אין איום מיידי.

האוניברסיטה מצידה הדגישה כי היא מתייחסת ברצינות לכל איום אלים הקשור לקהילה שלה, וציינה כי אמירות מסוג זה אינן עולות בקנה אחד עם ערכי הדמוקרטיה והאוניברסיטה. עוד נמסר כי האדם שפרסם את הדברים התפטר מתפקידו ההתנדבותי בתחנת הרדיו, והסיר את הפוסט מחשבונו.