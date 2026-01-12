תיעוד מהדקות שלפני הירי ( צילום: Homeland Security )

צילומי וידאו חדשים שפורסמו מציגים את הדקות שקדמו לירי הקטלני שבו נהרגה רנה ניקול גוד ממיניאפוליס שבמינסוטה, מירי של סוכן פדרלי.

המשרד לביטחון המולדת פרסם את הסרטון בחשבון ה־X שלו. מדובר בכשלוש דקות וחצי של תיעוד שצולם בידי אזרח מתוך בית סמוך, ובו נראים סוכני רשות ההגירה והאכיפה של ארה״ב (ICE) וכמה כלי רכב ברחוב מגורים. במהלך הסרטון נשמעת צפירת רכב חוזרת ונשנית, ובמקביל ניתן לשמוע אדם שתוקע במשרוקית ללא הפסקה. בשלב מסוים המצלמה מופנית לעבר רכב הונדה פיילוט, שלפי ההערכה שייך לרנה ניקול גוד, החונה באמצע הרחוב. בהודעת המשרד לביטחון המולדת נטען כי התקשורת ממשיכה להכשיל את הציבור האמריקאי בסיקור האירועים במיניאפוליס. לטענת המשרד, ראיות חדשות מראות כי גוד עקבה אחר פעילות אכיפת החוק, והפריעה להם לאורך כל שעות הבוקר. יכולות סודיות | מאבטח קובני שלחם בכוח דלתא: "אין לכם מושג למה הם מסוגלים" ישראל גראדווהל | 08:34 צרחות אימה: משאית נסעה בפראות דרך הקהל בהפגנה נגד המשטר האיראני | צפו משה בשן | 12:05 בהמשך מתח המשרד ביקורת על כלי התקשורת שסיקרו את המקרה. לטענת המשרד "הראיות מדברות בעד עצמן", והתקשורת הממוסדת איבדה את אמון הציבור האמריקאי.

רגעי הירי ( צילום: מתוך רשתות חברתיות )

פרסום הסרטון הגיע שלושה ימים לאחר שסוכן של רשות ההגירה ירה למוות בגוד, לאחר שלפי הטענות היא נהגה ברכב לעבר שוטרים. בתיעוד שפורסם נראה הסוכן שולף את אקדחו מול רכבה של גוד, וכשהיא מתחילה לנסוע הוא יורה בה מטווח אפס.

הנסיבות שהובילו למותה של גוד הציתו סערה ציבורית חריפה וביקורת נרחבת כלפי ממשל טראמפ, וכלפי רשות ההגירה. גורמים פדרליים הגנו על פעולת הסוכן וטענו כי מדובר בירי מתוך הגנה עצמית, ואף הגדירו את אירוע הירי במיניאפוליס כמעשה של “טרור פנים־אמריקאי”. מנגד, מנהיגים דמוקרטים דחו את ההגדרה הזו, גינו בחריפות את התנהלות הסוכן והטילו ספק בצידוק לפעולתו.