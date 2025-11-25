כיכר השבת
"בא קאש, נצטלם": טראמפ מצא דרך מקורית להכחיש דיווח מטריד בתקשורת 

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מצא דרך יוצאת דופן להכחיש דיווחים לפיהם הוא שוקל להדיח את קאש פאטל מתפקידו כראש ה-FBI | הבית הלבן פרסם את התקרית (בעולם)

התמונה שהנשיא ביקש לצלם יחד עם פאטל (צילום: הבית הלבן)

נשיא ארצות הברית מצא דרך מקורית להכחיש דיווחים לפיהם הוא שוקל להדיח את קאש פאטל מתפקידו כראש ה-FBI.

אתר החדשות MS NOW פרסם מוקדם יותר הערב (שלישי) דוח הטוען כי טראמפ ויועציו הבכירים הפכו "מתוסכלים יותר ויותר" מהכותרות הלא מחמיאות שיצר פאטל, שעומד בימים האחרונים תחת האשמות בשימוש אישי במשאבים ציבוריים.

לפי MS NOW, שציטט שלושה מקורות עלומי שם 'המכירים את המצב', טראמפ התוודה בפני בעלי בריתו כי הוא שוקל את הדחתו של פאטל ובוחן את אנדרו ביילי, בכיר ב-FBI, כמחליף אפשרי.

דוברת הבית הלבן קרוליין לוויט מיהרה להכחיש וטענה: "הסיפור הזה הוא פייק ניוז". הדוברת הוסיפה ושיתפה כי היא קראה את הכותרת הזאת יחד עם הנשיא טראמפ וצוות הביטחון הלאומי שלו בחדר הסגלגל, שכלל גם את קאש עצמו.

"הקראתי לטראמפ את הכותרת והוא אמר: מה? זה לגמרי לא נכון", תיארה הדוברת. לדבריה, הנשיא לא היסס ופנה לפאטל באומרו: "בוא קאש, בוא נצלם תמונה כדי להראות להם שאתה עושה עבודה נהדרת". השניים אכן הצטלמו מחויכים - והבית הלבן פרסם את התמונה.

