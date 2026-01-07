מפקד צבא איראן אמיר חאתמי איים בפעולה מונעת בעקבות “רטוריקה” המופנית כלפי המדינה, במקביל למאות הפגנות המתרחשות ברחבי איראן.

דבריו של חאתמי באו ככל הנראה בתגובה לאזהרות של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, שהבהיר כי ארצות הברית תתערב אם יופעל אלימות נגד המפגינים.

טראמפ כתב לאחרונה ברשת החברתית שבבעלותו כי אם איראן “תירה ותהרוג באופן אלים מפגינים שקטים” ארצות הברית תצא להגן עליהם, וציין כי “אנחנו נעולים ומוכנים לפעולה”. אזהרה זו קיבלה משמעות חדשה עבור איראן לאחר הפעולה האמריקאית החריגה בוונצואלה, במהלכה נעצר הנשיא ניקולס מדורו והובא למשפט בארה"ב.

חאתמי, שנאם בפני תלמידי האקדמיה הצבאית, אמר כי הרפובליקה האיסלאמית רואה בהסלמה של רטוריקה מסוג זה כלפי העם האיראני כאיום, וכי היא “לא תישאר ללא תגובה”. הוא הוסיף כי “מוכנות הכוחות המזוינים של איראן היום גבוהה יותר מאשר לפני המלחמה. אם האויב יעשה טעות הוא יפגוש תגובה נחושה, ואנחנו נחתוך את ידו של כל תוקף”.

המחאות באיראן החלו בעקבות הקשיים הכלכליים במדינה, ברקע הסנקציות הבינלאומיות. בתגובה למתח הפנימי, ממשלת איראן החלה לספק סובסידיות על מוצרי מזון בסיסיים, כולל אורז, בשר ופסטה, בסכום השווה לכ‑7 דולרים לחודש, שיועבר ליותר מ‑71 מיליון אזרחים. עם זאת, סוחרים מקומיים הזהירו כי מחירי שמן בסיסי עלולים להכפיל את עצמם בשל קריסת המטבע, ודיווחים ציינו עליית מחירים במוצרי יסוד נוספים, כולל בשר עוף וגבינה.

המחאות, שהחלו בסוף החודש הקודם, נמשכות לבינתיים ללא סימנים של עצירה, ואגודת ההתנגדות האיראנית דיווחה כי הערים אבדאנן ומלכאשהי במחוז אילאם כבר נכבשו על ידי המפגינים.