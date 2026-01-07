נשיא בית המשפט בפריז, פיימאן גאל-מרזבאן, יצא בהצהרה חריגה נגד האפשרות של התערבות אמריקאית במערכת המשפט בצרפת.

האזהרה הושמעה בעקבות דיווחים בעיתונות הגרמנית, לפיהם ממשל טראמפ שוקל להטיל סנקציות על השופטים הצרפתים שדנו בתיק הפלילי של מפלגת "האיחוד הלאומי" (RN) והרשיעו את מנהיגת המפלגה, מארין לה פן.

בנאום שנשא לרגל מינוי שופטים חדשים, הבהיר גאל-מרזבאן כי אם יוכחו הדיווחים בשבועון "דר שפיגל", הרי שמדובר ב"התערבות בלתי קבילה ובלתי נסבלת בענייניה הפנימיים של המדינה", המחייבת גינוי חריף מצד רשויות השלטון.

נשיא בית המשפט קרא להתקומם כנגד עצם האפשרות שסנקציות כאלו יעלו על הדעת, תוך שהוא מזכיר את המקרה של השופט הצרפתי ניקולא גיו מבית הדין הפלילי הבינלאומי, שכבר ספג סנקציות מארה"ב בעת שעסק בבקשות לצווי מעצר נגד ראש הממשלה בנימין נתניהו.

אור ירוק על חורבות התאומים: תושבי ניו יורק נחרדו מהמהפך האסלאמי של המושלת דני שפיץ | 11:05

הודעת נשיא בית המשפט מגיעה ימים ספורים לפני שבית המשפט לערעורים בפריז צפוי להתחיל בדיוניו בפרשת המעילה בכספי הפרלמנט האירופי.

מארין לה פן, יחד עם המפלגה כישות משפטית ו-11 נאשמים נוספים, יעמדו לדין בימים הקרובים בגין החשד שהשתמשו בכספי האיחוד לצרכיה הפוליטיים של המפלגה בצרפת. בערכאה הראשונה נגזרו על לה פן ארבע שנות מאסר, מהן שנתיים בפועל, וכן קנס כספי ועונש של חמש שנות פסילה מכהונה בתפקיד ציבורי – עונש המאיים על מועמדותה בבחירות הבאות.

הקשר בין ההליכים המשפטיים בצרפת לממשל בארצות הברית התהדק לאחר שדונלד טראמפ השווה באופן פומבי בין הרשעתה של לה פן לבין המשפטים המתנהלים נגדו.