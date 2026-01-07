כיכר השבת
רועדים מפחד

המטרה הבאה של טראמפ: השופטים הצרפתים שהרשיעו את לה-פן | ואיך זה קשור לישראל?

דיווחים בגרמניה מעלים שנשיא ארה"ב דונלד טראמפ שוקל להטיל סנקציות על בית המשפט שהרשיע את מרין לה-פן | נשיא בית המשפט בצרפת הזהיר מפני התערבות זרה, כשהוא מזכיר את הסנקציות שהטיל טראמפ על שופט בית הדין הפלילי הצרפתי שהוציא צו מעצר נגד נתניהו (בעולם) 

מרין לה-פן (צילום: שאטרסטוק)

נשיא בית המשפט בפריז, פיימאן גאל-מרזבאן, יצא בהצהרה חריגה נגד האפשרות של התערבות אמריקאית במערכת המשפט בצרפת.

האזהרה הושמעה בעקבות דיווחים בעיתונות הגרמנית, לפיהם ממשל שוקל להטיל סנקציות על השופטים הצרפתים שדנו בתיק הפלילי של מפלגת "האיחוד הלאומי" (RN) והרשיעו את מנהיגת המפלגה, מארין לה פן.

בנאום שנשא לרגל מינוי שופטים חדשים, הבהיר גאל-מרזבאן כי אם יוכחו הדיווחים בשבועון "דר שפיגל", הרי שמדובר ב"התערבות בלתי קבילה ובלתי נסבלת בענייניה הפנימיים של המדינה", המחייבת גינוי חריף מצד רשויות השלטון.

נשיא בית המשפט קרא להתקומם כנגד עצם האפשרות שסנקציות כאלו יעלו על הדעת, תוך שהוא מזכיר את המקרה של השופט הצרפתי ניקולא גיו מבית הדין הפלילי הבינלאומי, שכבר ספג סנקציות מארה"ב בעת שעסק בבקשות לצווי מעצר נגד ראש הממשלה בנימין נתניהו.

הודעת נשיא בית המשפט מגיעה ימים ספורים לפני שבית המשפט לערעורים בפריז צפוי להתחיל בדיוניו בפרשת המעילה בכספי הפרלמנט האירופי.

מארין לה פן, יחד עם המפלגה כישות משפטית ו-11 נאשמים נוספים, יעמדו לדין בימים הקרובים בגין החשד שהשתמשו בכספי האיחוד לצרכיה הפוליטיים של המפלגה בצרפת. בערכאה הראשונה נגזרו על לה פן ארבע שנות מאסר, מהן שנתיים בפועל, וכן קנס כספי ועונש של חמש שנות פסילה מכהונה בתפקיד ציבורי – עונש המאיים על מועמדותה בבחירות הבאות.

הקשר בין ההליכים המשפטיים בצרפת לממשל בארצות הברית התהדק לאחר שדונלד טראמפ השווה באופן פומבי בין הרשעתה של לה פן לבין המשפטים המתנהלים נגדו.

אם טראמפ יודח בסיטואציה כלשהיא —תפרוץ מלחמת עולם —כולם נגד כולם . כל עוד יש כלב בכפר המרתיע את השועלים - נשמר השקט העולמי .
גמדיה לוי

