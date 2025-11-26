יום אחרי הבחירות לועידת הליכוד, ראש הממשלה בנימין נתניהו התייצב היום (רביעי) בבית המשפט להמשך החקירה בתיק 4000, בנוגע לפרשת "בזק וואלה" - כאשר היום עו"ד תירוש מטעם התביעה תמשיך בחקירה.

ראש הממשלה הטיח בשופטים בפתח עדותו: "עשיתי מאמצים גדולים מאוד לקיים 3 פעמים בשבוע, מאמץ שמחייב דחייה של דיונים קריטיים בנושאים שהציבור לא יודע ומקבל רק טפח מהפרסומים".

נתניהו הוסיף וטען כי "יש דברים חיוניים, אני לא משתמש בהפרזה הקטנה ביותר זה פשוט בלתי אפשרי לקיים את זה 3 פעמים בשבוע".

אמש, עדותו של ראש הממשלה קוצרה לאחר שנתניהו העביר לשופטים מעטפה סגורה ובה פירט את בקשתו לקיצור עדותו, שככל הנראה קשורה לעניינים של ביטחון המדינה.

בראשון האחרון ביקש רה"מ מהשופטים לקצר את עדותו, בשל לו"ז ארוך בכנסת ופגישה מדינית, אך לבסוף נעדר ממליאת הכנסת.

על פי הדיווח בחדשות 13, השופטים ביקשו מרה"מ שטען כי הוא צריך לקצר את עדותו במשפט לצורך פגישה מדינית, כי יחזור חזרה לאחר מכן להעיד במשפטו, אך נתניהו טען כי לא יצליח לעשות זאת בשל לו"ז עמוס בכנסת.

בלשכת רה"מ הגיבו לדיווח כי "הלו"ז (של נתניהו) דינמי מאוד, וכי אין בכוונתנו להתייחס באופן ספציפי לאירועים".

פרקליטו עו"ד עמית חדד הגיב היום לביקורת שנשמעה אמש, וטען: "ראש הממשלה לא היה בכנסת. הוא היה בעניינים אחרים יותר דחופים ש'דרסו' את הצורך שלו להיות בכנסת. גם היום דברים מעט השתנו, אז נעשה את זה בדלתיים סגורות או בכתב - את הנימוקים".